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Путин сказал, что должно сделать правительство после выборов

14 сентября 2021, 18:15  •  145 • Политика
Путин призвал правительство сохранить слаженность работы с Госдумой после выборов для принятия нового бюджета.
Президент России Владимир Путин в ходе видеосовещания с членами правительства оценил его работу.
Важно сохранить макроэкономическую стабильность в России и сбалансированность бюджета, отметил президент.
Также Путин подчеркнул, что правительство России себя неплохо показало в период пандемии, в острой её фазе.
Федеральный бюджет на следующие три года будет принимать новый состав парламента, и важно обеспечить преемственность, слаженность, командную работу правительства и парламентских фракций,
- заявил Путин в ходе совещания.

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