Путин сказал, что должно сделать правительство после выборов

Путин призвал правительство сохранить слаженность работы с Госдумой после выборов для принятия нового бюджета.

Президент России Владимир Путин в ходе видеосовещания с членами правительства оценил его работу.

Важно сохранить макроэкономическую стабильность в России и сбалансированность бюджета, отметил президент.

Также Путин подчеркнул, что правительство России себя неплохо показало в период пандемии, в острой её фазе.

Федеральный бюджет на следующие три года будет принимать новый состав парламента, и важно обеспечить преемственность, слаженность, командную работу правительства и парламентских фракций,

- заявил Путин в ходе совещания.