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Путин сказал - переговоры пошли: Украине дали шанс заключить необходимое соглашение по газу
20 декабря 2019, 22:24 • 127 • Политика
Выплата "Газпромом" около $3 млрд может стать частью соглашения по газу с Украиной. Ранее президент России Владимир Путин напомнил, что у Киева есть долг перед Москвой по еврооблигациям объёмом $3 млрд. Теперь источник в российской делегации говорит, что переговоры по указанному вопросу, согласно сказанному Путиным, начнутся в Минске.
Выплата "Газпромом" около $3 миллиардов украинской стороне по решению Стокгольмского арбитража обсуждается как одно из условий пакетного соглашения по газу между Россией и Украиной. О подобном решении в беседе с журналистами российских СМИ сообщил источник в российской делегации. В том числе о таком формате обсуждений пишет ТАСС.
"Продолжение переговоров по всему комплексу вопросов намечено сегодня в Минске", - добавил собеседник агентства.
Отметим, о долге Украины перед Россией в те же $3 миллиарда сегодня говорил президент России Владимир Путин. Кроме того, президент добавил, что долг подтверждён решением суда Лондона, однако Киев не спешит его исполнять. Тем не менее Россия готова договариваться и искать приемлемое решение, чтобы каждый был доволен сотрудничеством. Что и делается сегодня на практике.
Отметим, если в рамках соглашения произойдёт взаимозачёт, у Украины действительно появится шанс получить необходимое ей соглашение.
Досье
В четверг в Берлине прошли переговоры между Россией, ЕС и Украиной, по итогам которой был разработан проект будущего соглашения по газу. В ходе итоговой пресс-конференции сообщалось, что стороны планируют в пятницу согласовать пакетное соглашение с руководством стран. Детали проекта соглашения не раскрывались. Однако, как отметил глава российского Минэнерго Александр Новак, стороны обсудили конкретные объёмы транзита российского газа через Украину и сроки будущего контракта.
В пятницу переговоры продолжатся в Минске, в двустороннем формате на высоком уровне.
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