Путин сказал - переговоры пошли: Украине дали шанс заключить необходимое соглашение по газу

Выплата "Газпромом" около $3 миллиардов украинской стороне по решению Стокгольмского арбитража обсуждается как одно из условий пакетного соглашения по газу между Россией и Украиной. О подобном решении в беседе с журналистами российских СМИ сообщил источник в российской делегации. В том числе о таком формате обсуждений пишет ТАСС.

"Продолжение переговоров по всему комплексу вопросов намечено сегодня в Минске", - добавил собеседник агентства.

Отметим, о долге Украины перед Россией в те же $3 миллиарда сегодня говорил президент России Владимир Путин. Кроме того, президент добавил, что долг подтверждён решением суда Лондона, однако Киев не спешит его исполнять. Тем не менее Россия готова договариваться и искать приемлемое решение, чтобы каждый был доволен сотрудничеством. Что и делается сегодня на практике.

Отметим, если в рамках соглашения произойдёт взаимозачёт, у Украины действительно появится шанс получить необходимое ей соглашение.

Досье

В четверг в Берлине прошли переговоры между Россией, ЕС и Украиной, по итогам которой был разработан проект будущего соглашения по газу. В ходе итоговой пресс-конференции сообщалось, что стороны планируют в пятницу согласовать пакетное соглашение с руководством стран. Детали проекта соглашения не раскрывались. Однако, как отметил глава российского Минэнерго Александр Новак, стороны обсудили конкретные объёмы транзита российского газа через Украину и сроки будущего контракта.

В пятницу переговоры продолжатся в Минске, в двустороннем формате на высоком уровне.