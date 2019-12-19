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Путин шуткой заставил весь зал смеяться над украинским журналистом Цимбалюком. А после дал шанс
19 декабря 2019, 17:09 • 310 • Политика
Президент России Владимир Путин, отбивая провокацию украинского журналиста Романа Цимбалюка, сначала пошутил, заставив весь зал смеяться над коллегой, а после всё же дал шанс гостю.
Украинский журналист Роман Цимбалюк - "традиционный гость", как его назвал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, смог задать свой вопрос на большой пресс-конференции президента России Владимира Путина.
До Цимбалюка уже говорили о том, что украинским журналистам в России работать никто не запрещает. А вот Украина делает всё наоборот. Начиная свою реплику, Цимбалюк решил показать себя с лучшей стороны.
"У меня, действительно, как и у коллег, нет проблем с работой в России. Но если бы наши танки стояли на Кубани, то вы тоже, может быть, немножечко изменили к нам отношение..."
Путин тут же задал встречный вопрос, предпочитая даже не спорить с подачей Цимбалюка, явно нацеленного на провокацию: "Вы имеет в виду 72-е машины или 34-е?" В зале раздался смех.
А Цимбалюк всё не сдавался: "У нас основной боевой танк Т-64. Произведён в Харькове".
Путин с улыбкой ответил: "Т-64... Ну, это тоже советская машина".
А после пожалел Цимбалюка и не стал больше вставлять ремарки в его пространные комментарии. Наконец Цимбалюк смог не осматривать смеющийся зал, а задать вопрос.
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