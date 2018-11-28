Путин шуткой ответил на вопрос о России после него

Владимиру Путину задали вопрос, какой будет Россия после его ухода с поста президента. Российский лидер ответил шуткой: "Я пока никуда не собираюсь".

Президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос о будущем России после окончания его президентского срока - "как будет выглядеть Россия после вашего ухода?", с улыбкой ответил:

"Я пока никуда не собираюсь".