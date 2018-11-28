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Путин шуткой ответил на вопрос о России после него

28 ноября 2018, 17:09  •  107 • Политика
Владимиру Путину задали вопрос, какой будет Россия после его ухода с поста президента. Российский лидер ответил шуткой: "Я пока никуда не собираюсь".
Президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос о будущем России после окончания его президентского срока - "как будет выглядеть Россия после вашего ухода?", с улыбкой ответил:
"Я пока никуда не собираюсь".

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