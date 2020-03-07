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Путин шуткой ответил на слова о его «большом доме»
07 марта 2020, 01:35 • 72 • Политика
Президент России Владимир Путин в ходе встречи с общественностью 6 марта в Иваново пошутил о своем «большом доме».
Видео появилось в Twitter «Кремлевского пула РИА».
В ходе беседы одна из многодетных матерей рассказала президенту, что на встречу ее «собирали всем селом».
При этом у младшей дочки был утренник, но она «разрешила» маме вместо вместо детского мероприятия пойти на встречу с главой государства.
«Сказала, мама, ты можешь не присутствовать, ты идешь к Владимиру Владимировичу, он живет в Москве в большом доме», — передала слова женщина.
В ответ президент улыбнулся и напомнил, что большим домом называли управление КГБ СССР в Ленинграде.
Присутствующих это развеселило, а женщина пошутила, что ее дочь «в теме».
В пятницу президент отправился с рабочей поездкой в Ивановскую область. На встрече с представителями общественности глава государства рассказал, почему не намерен наделять Госсовет особыми полномочиями, а также посетил поликлинику и пообщался с жителями города, которые тепло и радостно встретили его.
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