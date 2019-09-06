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Путин шуткой ответил на приглашение приехать на Магадан мыть золото
06 сентября 2019, 11:09 • 127 • Политика
Российский лидер Владимир Путин шуткой ответил на приглашение приехать на Магадан мыть золото.
Сегодня, 6 сентября, президент России Владимир Путин обсуждает с активистами, общественниками и местными чиновниками развитие Дальнего Востока. Напомним, что встреча проходит на полях Восточного экономического форума во Владивостоке на острове Русском.
Во время встречи кто-то из участников пожаловался российскому лидеру на некоторые пробелы в законодательстве в сфере добычи золота.
"Не успел доехать до места разработки, уже «черные копатели», моют, - говорит участник. - Мышей в тайге меньше, чем таких старателей".
И попросил президента помочь доработать законодательную базу по данному вопросу, а также ужесточить ответственность за незаконную разработку недр. И в благодарность за поддержку, он пригласил президента на Колыму, испытать "старательский фарт".
"Не буду говорить "лучше вы к нам", - пошутил Путин. – Приеду".
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