Путин шуткой ответил на приглашение приехать на Магадан мыть золото

Сегодня, 6 сентября, президент России Владимир Путин обсуждает с активистами, общественниками и местными чиновниками развитие Дальнего Востока. Напомним, что встреча проходит на полях Восточного экономического форума во Владивостоке на острове Русском.

Во время встречи кто-то из участников пожаловался российскому лидеру на некоторые пробелы в законодательстве в сфере добычи золота.

"Не успел доехать до места разработки, уже «черные копатели», моют, - говорит участник. - Мышей в тайге меньше, чем таких старателей".

И попросил президента помочь доработать законодательную базу по данному вопросу, а также ужесточить ответственность за незаконную разработку недр. И в благодарность за поддержку, он пригласил президента на Колыму, испытать "старательский фарт".

"Не буду говорить "лучше вы к нам", - пошутил Путин. – Приеду".