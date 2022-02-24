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Путин, Шольц и признание Донбасса в анекдоте дня: "Я так и знал"

24 февраля 2022, 07:25  •  87 • Политика
Президент России Владимир Путин и канцлер ФРГ Олаф Шольц стали героями политической хохмы. Делимся...
Мы уже не раз говорили о том, что нормальная реакция русского человека на тревожные события - это шутка. Мы предпочитаем не бояться, а идти на опережение. Вот и теперь, когда ситуация на Украине обостряется, а оппоненты в странах Запада планируют "удушающие приёмы" санкциями, русские... сочиняют анекдоты.
Одним из таких анекдотов дня поделилась журналистка Светлана Келлер (Swiss Vatnik). Опубликованная ей шутка - продолжение истории признания Россией независимости республик Донбасса. Итак,
Владимир Путин звонит Олафу Шольцу: "Мы тут на днях республики признали: ЛНР, ДНР и ГДР".
Шольц в полном замешательстве: "Почему ГДР? А нельзя ли ГДР совсем убрать из этого списка?"
Путин: "Я так и знал, что по первым двум пунктам возражений не будет".
Кстати, канцлер Германии Олаф Шольц действительно звонил президенту России Владимиру Путину незадолго до этого события. Беседа состоялась после заседания Совета безопасности, где обсуждался вопрос признания независимости республик. Путин в беседе с Шольцем не стал скрывать, что Донбасс получит защиту России.

Кстати

В своём авторском фильме для телеканала Царьград корреспондент Дарья Асламова говорит о беде жителей Донбасса, вынужденных жить в условиях войны долгие годы.
"Нам не нужен мир любой ценой. Нам нужен мир через победу" - так говорят жители Донбасса в фильме военкора Царьграда Дарьи Асламовой. Их много, и все они разные: мальчики-бойцы в окопах, не раз закрывавшие глаза своим мёртвым товарищам, жители когда-то богатых посёлков, теперь ночующие в подвалах из-за обстрелов, пожилые люди на линии фронта, которые остаются оптимистами: "Россия нас не бросит! Мы ведь граждане России!"
И признание ЛНР и ДНР - только начало. Ведь дети Донбасса, которым уже 8 лет, не знают жизни без войны. Но знают, что спасла их великая Родина - Россия. И эти дети, а не Гозманы, Ахеджаковы и Навальные, станут новой, настоящей элитой страны. Элитой, которая не продаётся за колбасу. Для которой жизнь русского ребёнка не пустой звук, а неутихающая боль. И боль эта не пройдёт до тех пор, пока не будет найден и наказан последний военный преступник. А значит, всё было не зря.

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