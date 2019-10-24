Путин сфотографировался с главами делегаций на саммите Россия–Африка

Президент России Владимир Путин и главы делегаций 54 стран – участниц саммита Россия–Африка сделали коллективный снимок перед первым пленарным заседанием. Об этом 24 октября сообщает ТАСС.

После этого участники проследовали в зал пленарного заседания. Вместе с главой Африканского союза, президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси, Путин поприветствовал других участников саммита, сообщается на сайте события.

«Рассчитываю, что в ходе форума будут намечены новые направления и формы кооперации, выдвинуты перспективные совместные инициативы, которые позволят вывести взаимодействие между Россией и Африкой на качественно новый уровень», — отметил президент России.

Во время выступления Путин заявил, что Россия активизирует свои ресурсы для борьбы с терроризмом в Африке.

«Намерены и далее всемерно содействовать усилиям африканских партнеров, направленным на урегулирование локальных кризисов, на противодействие терроризму и экстремизму, трансграничной преступности и наркотрафику, иным актуальным вызовам и угрозам безопасности», — подчеркнул глава государства.

Также Путин поддержал идею проведения саммитов Россия–Африка каждые три года.

«В предварительном плане уже обсуждалась идея учреждения форума партнерства «Россия–Африка», в рамках которого, как мы вчера говорили с некоторыми коллегами за ужином, можно было бы с определенной периодичностью, например раз в три года, проводить встречи на уровне глав государств. Мне кажется, что эта идея неплохая, и мы ее, конечно, поддерживаем», — передает слова президента ТАСС.

Экономический форум «Россия–Африка», проходит в Сочи 23–24 октября. Туда прибыли главы государств, премьер-министры и главы МИД стран африканского континента. Планируется подписание соглашений в торгово-экономической и инвестиционной сферах. Итоговым документом станет декларация первого саммита Россия–Африка. Она предусматривает долгосрочное партнерство РФ и африканских стран.