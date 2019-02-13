Путин сфотографировался с детьми на горнолыжном курорте перед трехдневными переговорами с Лукашенко

Перед стартом трехдневных переговоров президент России Владимир Путин покатался на лыжах в Красной поляне вместе с главой Белоруссии Александром Лукашенко, а также сфотографировался с отдыхавшими там детьми.

Президент России Владимир Путин посетил горнолыжный курорт в Краснодарском крае и сфотографировался с детьми.

Визит главы государства состоялся в рамках переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Диалог лидеров двух стран продлится три дня, однако перед этим они не отказали себе в удовольствии прокататься на лыжах.

Непосредственно Лукашенко указал на положительные изменена в регионе. Ну а президент России сфотографировался с отдыхавшими в Красной поляне детьми.

"Вышел на гору - делай селфи: Путин и катающиеся в Красной поляне", - отметил журналист Дмитрий Смирнов.