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Путин сформулировал главную задачу БРИКС

14 ноября 2019, 20:09  •  92 • В России

На пленарном заседании саммита БРИКС, когда лидеры перед объективами говорят о наболевшем, каждый предпочитал вести речь о своем. Например, глава Китая Си Цзинпинь не упустил возможности с международной трибуны попросить товарищей в Гонконге побыстрей разобраться с затянувшимися протестами.

- Прекращение насилия и хаоса, а также восстановление порядка являются самыми неотложными задачами для Гонконга, - заявил Си, что для протестующих нехороший знак. Обычно председатель КНР не снисходит на мировых саммитах до тем, которые считает возможным решить спокойно и постепенно.

Зато Владимир Путин, как представитель страны, которая в следующем году станет председателем БРИКС, думал один за всех. И именно он заявил, что пора бы уже обновить стратегию организации, созданную пять лет назад и явно обветшавшую, и он сформулировал конкретную задачу БРИКС на ближайшие, а может быть и не только ближайшие годы.

- Главная цель в том, чтобы взаимодействие государств объединения приносило реальную пользу гражданам, содействовало повышению качества жизни, - сказал Путин.

Но, обновляясь, БРИКС следует не только повернуться лицом к конкретным людям, а еще начать энергичнее отстаивать собственные интересы в других международных структурах.

- Государства БРИКС должны более инициативно брать на себя лидирующую роль в ООН, нам нужно более активно и в постоянном режиме заниматься продвижением позитивной повестки дня, объединяя вокруг себя единомышленников для совместного решения ключевых глобальных и региональных проблем, - заявил президент России. - Одной из первоочередных задач "пятерки" в ООН считаем выработку международных стандартов в деле предупреждения терроризма и противодействия распространению террористической идеологии в том числе в интернете.

Говоря о задачах, которые Россия ставит перед собой в качестве председателя БРИКС, Путин назвал борьбу с отмыванием денег и финансированием терроризма, возвращение активов, полученных преступным путем.

- Было бы важным осудить попытки героизации нацистов и их приспешников, а также твердо выступить в поддержку миропорядка, основанного на международном праве и Уставе ООН, - напомнил он о предстоящем 75-летии Победы.

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