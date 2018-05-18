Путин: "Северный поток - 2" не предполагает остановки транзита через Украину

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СОЧИ, 18 мая. /ТАСС/. Россия считает "Северный поток - 2" чисто экономическим проектом, его реализация не предполагает прекращения транзита российского газа через Украину. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

"Мы всегда относились к этому проекту ("Северный поток - 2") как к исключительно экономическому, как к проекту, которым всегда, изначально, занимались хозяйствующие субъекты, и всегда выводили это за рамки любых политических процессов", - сказал Путин.

По его словам, после запуска "Северного потока - 2" "не предполагается приостановка транзита российского газа через Украину". Президент РФ добавил, что эта тема обсуждалась на его сегодняшней встрече с Меркель, "она задавалась этим вопросом".

"Поставки будут продолжены, если они окажутся экономически обоснованными и целесообразными для участников экономической деятельности", - подчеркнул президент РФ. В целом, по словам Путина, энергетика является одним из приоритетных направлений партнерства России и Германии.

"Мы говорили по всему спектру нашей совместной работы в этой сфере", - сказал президент РФ.

Экономически обоснованный вариант сохранения транзита российского газа через Украину после ввода "Северного потока - 2" может быть найден в результате переговоров с Киевом, Москва к ним готова, отметил Путин.

Российский лидер отметил, что позиция США по "Северному потоку - 2" давно известна и в данном случае представляет собой "редкий факт преемственности в деятельности сегодняшней администрации" по отношению к позиции администрации Барака Обамы. "Ничего нового мы здесь не видим, продиктована она [позиция Вашингтона] двумя соображениями, как нам говорят", - сказал Путин.

Одно из них касается "оказания поддержки Украине", которая "развивать отношения с Россией не очень хочет, но деньги наши за транзит получает с удовольствием - это примерно $2-3 млрд в год". "Хотят, чтобы мы Украину немножко подпитывали нашими денежками", - отметил он.

"Но мы, собственно говоря, не против. <…> Мы готовы сохранить этот транзит при экономической целесообразности. Она может быть достигнута в ходе переговоров, и мы готовы к этим переговорам с украинской стороной", - сказал Путин.

Путин добавил, что "Северный поток - 2" "может быть использован не только для поставок непосредственно в Германию", но и для поставок в другие страны Европы - в том числе, "имея в виду падающую добычу Великобритании и Норвегии". "Потребности европейских стран в этом сырье растут, а собственная добыча падает, вот в чем все дело", - заключил российский лидер.

Путин также отметил, что американский лидер Дональд Трамп при обсуждении проекта "Северный поток-2" продвигает интересы американского бизнеса по продаже сжиженного природного газа (СПГ) в Европу.

"Дональд [Трамп] - он не просто президент Соединенных Штатов сегодня, он еще и крепкий, хороший предприниматель, - отметил президент. - Поэтому я думаю, что он продвигает еще и интересы своего бизнеса с целью обеспечить продажи на европейском рынке сжиженного американского газа". Путин считает, что такая торговля возможна, но цены на газ слишком высоки. "Это примерно на 25-30% дороже бывает, чем российский трубный газ, Европе", - пояснил он. По словам Путина, в Европе уже построены терминалы по приему СПГ из США, но используются они лишь на 25-30%. "Экономически нецелесообразно, дорого очень - вот в чем все дело", - добавил президент.

Путин заметил, что понимает попытки Трампа продвинуть на рынок Европы свой продукт. По словам главы государства, проект "Северный поток - 2" открыт для участия других партнеров. "Мы считаем его [этот проект] выгодным для нас, будем за него бороться", - пообещал президент.

"Северный поток - 2" - проект расширения действующего магистрального газопровода "Северный поток", связывающего Россию и Германию по дну Балтийского моря в обход транзитных государств: Украины, Белоруссии, Польши и других восточноевропейских и прибалтийских стран.

Трубопровод в целом повторяет маршрут "Северного потока" и пройдет через исключительные экономические зоны и территориальные воды России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Его протяженность превысит 1,2 тыс. км, а пропускная способность - 55 млрд кубометров газа в год.

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