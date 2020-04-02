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Путин сегодня выступит с еще одним обращением к нации

02 апреля 2020, 14:00  •  64 • В России

Владимир Путин сегодня во второй половине дня выступит еще с одним обращением к гражданам России. На прошлой неделе глава государства рассказал о мерах борьбы с эпидемией коронавируса и объявил о введение общероссийской нерабочей неделе.

Предполагается, что Путин продлит этот режим еще на семь дней.

- Могу констатировать, что по состоянию эту минуту никаких решений не принималось, но президент работает над текстом обращения. Давайте дождемся того, что будет сказано президентом, - заявил журналистам Дмитрий Песков.

Как сообщил пресс-секретарь президента, обращение будет транслироваться по телевидению и ждать его стоить после 16:00 по московскому времени.

- Такие решения принимаются на основе информации, которую дает штаб по эпидемиологической ситуации, - пояснил он.

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