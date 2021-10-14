Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Зеленский готовит Украину к тому, на что не решался даже Порошенко – эксперт
"Он всем отомстит": кто и зачем свалил канцлера-вундеркинда
Раскрыта причина настойчивости Нуланд приехать в Россию
"Танец краба" с закрытой вечеринки Зеленского попал на видео: "Зр...
Главная / Политика

Путин сделал заявление о следующем сроке

14 октября 2021, 03:25  •  64 • Политика
Президент России Владимир Путин сделал заявление о следующем сроке. Он ответил на вопрос, будет ли баллотироваться.
Владимир Путин объяснил, что Конституция позволяет ему стать кандидатом в президенты России вновь. Однако пока он не принял решения, будет ли баллотироваться на новый срок.
Это было сказано на полях форума "Российская энергетическая неделя". После пленарного заседания президент России пообщался с американской журналисткой телеканал CNBC. Фрагменты интервью были показаны в эфире "России 24".
Следующие президентские выборы в России состоятся в 2024 году.
Владимир Путин управляет страной более 20 лет. В 1996 году он переехал из Санкт-Петербурга в Москву, где стал заместителем управляющего делами президента России. Некоторое время возглавлял ФСБ, а также был секретарём Совбеза России. В августе 1999 года стал главой правительства.
В последний день 1999 года президент Борис Ельцин сообщил о своей отставке. Владимир Путин до 26 марта 2000 года был исполняющим обязанности главы государства. После демократических выборов его должность утратила приставку и.о.
Президентом России Путин был с 2000 по 2008 год. Затем он в течение четырёх лет занимал должность премьер-министра. В 2012 и 2018 годах был вновь избран главой государства.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





64
Источник
Похожие новости
13 октября 2021, 23:55
Наряд Нуланд на переговорах в МИД оскорбил Россию - эксперты
14 октября 2021, 01:05
Захарова одной фразой осадила украинский МИД по поводу Поклонской
14 октября 2021, 01:05
Захарова намекнула, о чём с Нуланд разговаривали в Москве за закрытыми дверями
14 октября 2021, 01:05
"Будем не против полного присоединения": Латышские читатели попросили взять страну в состав России
13 октября 2021, 23:55
Европейцы поставили Лондону рыбный ультиматум
14 октября 2021, 01:05
Кому выгодна скандальная амнистия мигрантов в России
Новости партнеров
 
Выбор дня
14 октября 2021, 01:05
Захарова одной фразой осадила украинский МИД по поводу Поклонской
14 октября 2021, 01:05
Захарова намекнула, о чём с Нуланд разговаривали в Москве за закрытыми дверями
14 октября 2021, 01:05
"Будем не против полного присоединения": Латышские читатели попросили взять...
14 октября 2021, 01:05
Кому выгодна скандальная амнистия мигрантов в России
14 октября 2021, 01:05
«Российская угроза» – последний аргумент Лондона против независимости Шотландии
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
11 октября 2021, 14:45
Стало известно о невозможной для Нуланд встрече в Москве
11 октября 2021, 14:45
Политолог Бабич сбросил маску с Виктории Нуланд: "Личность абсолютно ничтожная"
12 октября 2021, 07:40
Киев сменил тактику на Донбассе, применив высокоточное оружие
09 октября 2021, 13:10
Американцы шокированы выходкой сотрудников посольства США в России
08 октября 2021, 16:10
Кто подбил американскую подлодку? Инцидент в Южно-Китайском море напомнил о русском "Курске"
11 октября 2021, 08:55
"Танец краба" с закрытой вечеринки Зеленского попал на видео: "Зрелище не для слабонервных"
07 октября 2021, 08:05
"Какой 2050 год?!": Политик назвал четыре страны, на которые разделится Украина
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.