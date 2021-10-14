Президент России Владимир Путин сделал заявление о следующем сроке. Он ответил на вопрос, будет ли баллотироваться.

Владимир Путин объяснил, что Конституция позволяет ему стать кандидатом в президенты России вновь. Однако пока он не принял решения, будет ли баллотироваться на новый срок.

Это было сказано на полях форума "Российская энергетическая неделя". После пленарного заседания президент России пообщался с американской журналисткой телеканал CNBC. Фрагменты интервью были показаны в эфире "России 24".

Следующие президентские выборы в России состоятся в 2024 году.

Владимир Путин управляет страной более 20 лет. В 1996 году он переехал из Санкт-Петербурга в Москву, где стал заместителем управляющего делами президента России. Некоторое время возглавлял ФСБ, а также был секретарём Совбеза России. В августе 1999 года стал главой правительства.

В последний день 1999 года президент Борис Ельцин сообщил о своей отставке. Владимир Путин до 26 марта 2000 года был исполняющим обязанности главы государства. После демократических выборов его должность утратила приставку и.о.

Президентом России Путин был с 2000 по 2008 год. Затем он в течение четырёх лет занимал должность премьер-министра. В 2012 и 2018 годах был вновь избран главой государства.