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Путин сделал заявление о QR-кодах, поставив главное условие
09 декабря 2021, 17:35 • 182 • Политика
Владимир Путин высказался о введении системы QR-кодов в России федеральными законами. Президент поставил главное условие.
В ходе встречи с членами Совета по правам человека (СПЧ) президент России Владимир Путин в том числе высказался о федеральных законопроектах, которые призваны регулировать в стране введение системы QR-кодов.
Президент напомнил, что QR-коды - мера, вводимая во многих странах мира в рамках борьбы с распространением коронавируса. Однако, действительно, она требует тщательной проработки. Особенно в части применения кодов в транспорте:
Напомним, ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин начал собирать мнения жителей России о введении QR-кодов под своим постом в телеграм-канале. Количество комментариев перевалило за сотни тысяч. Володин обещал проанализировать сказанное людьми.
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