Путин сделал заявление о QR-кодах, поставив главное условие

Владимир Путин высказался о введении системы QR-кодов в России федеральными законами. Президент поставил главное условие.

В ходе встречи с членами Совета по правам человека (СПЧ) президент России Владимир Путин в том числе высказался о федеральных законопроектах, которые призваны регулировать в стране введение системы QR-кодов.

Президент напомнил, что QR-коды - мера, вводимая во многих странах мира в рамках борьбы с распространением коронавируса. Однако, действительно, она требует тщательной проработки. Особенно в части применения кодов в транспорте:

Я согласен, что перед тем как принимать ограничения, связанные с использованием транспортных средств, мы должны самым внимательным образом посмотреть, к чему это приведёт, - такое условие поставил президент. - И посмотреть, готова ли транспортная система, чтобы не ограничить права людей - с одной стороны, но и обеспечить безопасность и здоровье тех же граждан, о которых мы так заботимся.

Напомним, ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин начал собирать мнения жителей России о введении QR-кодов под своим постом в телеграм-канале. Количество комментариев перевалило за сотни тысяч. Володин обещал проанализировать сказанное людьми.