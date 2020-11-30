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Путин сделал замечание чиновникам, испугавшись за них: "Серьёзно... ну что вы!"
30 ноября 2020, 07:15 • 140 • Политика
Владимир Путин во время телемоста сделал замечание чиновникам Усолья-Сибирского, где введён режим чрезвычайной ситуации локального характера. Президент испугался за местные власти и выдал предупреждение. "Серьёзно... Ну что вы!", - произнёс глава государства.
Вице-премьер Виктория Абрамченко, полпред президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло, губернатор Иркутской области Игорь Кобзев и мэр Усолья-Сибирского Максим Торопкин вышли на видеосвязь с президентом. До телемоста они стояли на улице в шапках и капюшонах, но перед беседой с главой государства сняли головные уборы. На улице был 20-градусный мороз.
"Наденьте шапки, холодно - уши замёрзнут. Серьёзно, оденьтесь. Ну что вы?" - сделал замечание чиновникам Владимир Путин.
Он добавил, что не хватало им ещё заболеть.
Мэр Усолья-Сибирского позднее рассказал, что можно было полчаса и потерпеть ради прямого эфира с первым лицом страны.
Усолье-Сибирское известно предприятием "Усольехимпром". Оно работало несколько десятков лет, но в 2010 году обанкротилось. Предприятие выпускало перекись водорода, металлический натрий, карбид кальция и другие химвещества.
На площади 610 гектаров размещены две сотни промышленных объектов. В почве большая концентрация тяжёлых металлов, в грунтовых и подземных водах - токсичные вещества. На территории имеются ёмкости с отходами. Специалисты считают, что необходимо предпринять определённые действия, чтобы не допустить аварийной ситуации. Сейчас в Усолье-Сибирском действует режим чрезвычайной ситуации регионального характера.
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