Путин сделал замечание чиновникам, испугавшись за них: "Серьёзно... ну что вы!"

Вице-премьер Виктория Абрамченко, полпред президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло, губернатор Иркутской области Игорь Кобзев и мэр Усолья-Сибирского Максим Торопкин вышли на видеосвязь с президентом. До телемоста они стояли на улице в шапках и капюшонах, но перед беседой с главой государства сняли головные уборы. На улице был 20-градусный мороз.

"Наденьте шапки, холодно - уши замёрзнут. Серьёзно, оденьтесь. Ну что вы?" - сделал замечание чиновникам Владимир Путин.

Он добавил, что не хватало им ещё заболеть.

Мэр Усолья-Сибирского позднее рассказал, что можно было полчаса и потерпеть ради прямого эфира с первым лицом страны.

Усолье-Сибирское известно предприятием "Усольехимпром". Оно работало несколько десятков лет, но в 2010 году обанкротилось. Предприятие выпускало перекись водорода, металлический натрий, карбид кальция и другие химвещества.

На площади 610 гектаров размещены две сотни промышленных объектов. В почве большая концентрация тяжёлых металлов, в грунтовых и подземных водах - токсичные вещества. На территории имеются ёмкости с отходами. Специалисты считают, что необходимо предпринять определённые действия, чтобы не допустить аварийной ситуации. Сейчас в Усолье-Сибирском действует режим чрезвычайной ситуации регионального характера.