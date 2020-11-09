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Путин сделал выводы о террористах в Сирии и вербовке бежавших из страны
09 ноября 2020, 18:05 • 160 • Политика
Владимир Путин проводит переговоры с Башаром Асадом. В ходе видеовстречи российский лидер сделал выводы о террористах в Сирии и вербовке бежавших из страны.
Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит встречу с президентом Сирии Башаром Асадом. Российский лидер подчеркнул, что Москва делает всё возможное, чтобы содействовать долгосрочному урегулированию ситуации в Сирии. Конечная цель - восстановление суверенитета страны, а также отстаивание единства народа и независимости.
Отдельно Путин добавил, что важным вопросом остаётся возвращение беженцев в Сирию. Это важно как для принимающих государств, так и для самой Сирии.
"За пределами Сирии находятся более 6,5 млн беженцев, большинство из них трудоспособные граждане. Они могли бы участвовать в восстановлении своей страны", - сказал Путин, подчеркнув, что молодые люди, которые вынуждены были бежать из Сирии, к сожалению, "попадают под влияние экстремистов, вступают в ряды боевиков, могут представлять угрозу для страны пребывания".
Наконец, Путин заявил, что очаг международного терроризма в Сирии практически ликвидирован.
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