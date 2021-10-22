Путин сделал тонкий намёк о поставках газа по "Северному потоку - 2"

Путин сообщил, что вторую нитку "Северного потока - 2" заполнят газом в декабре. Также президент намекнул Германии, что поставки газа могут начаться уже "послезавтра".

Россия заполнит газом вторую нитку газопровода "Северный поток - 2" уже в декабре, а поставки газа по первой нитке могут начаться уже "послезавтра". Об этом сообщил президент России Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".

Ранее техническим газом была полностью заполнена первая нить газопровода. Это обеспечило давление в трубе в 103 бар. Этого вполне достаточно, чтобы начать транспортировать топливо по газопроводу.

До конца текущего года, в декабре (в середине или конце декабря) будет завершена технологическая работа по заполнению второй газовой трубы "Северного потока - 2",

- отметил Путин.

Он добавил, что Россия готова начать поставки голубого топлива по первой нити "Северного потока - 2" уже на следующий день после получения разрешения от регулятора Германии.

Напомним, что в данный момент газопровод "Северный поток - 2" проходит сертификацию в Германии на соответствие положениям энергетического законодательства Европы. Пока не известно, сколько может продлиться этот процесс. Тем временем цены на газ в Европе из-за дефицита энергоносителя продолжают брать новые высоты.