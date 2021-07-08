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Путин сделал публичное признание о своей влюблённости
08 июля 2021, 14:40 • 367 • Политика
В режиме видеотрансляции глава России пообщался с финалистами конкурса "Большая перемена".
Президент Владимир Путин в разговоре с финалистами конкурса "Большая перемена" рассказал, как влюбился в горы Кабардино-Балкарии. Он бывал там не один раз и катался на лыжах, но впервые раз - пожалел о том, что не видел их раньше.
"В первый раз свой помню впечатления. Когда забрался на гору, то увидел яркое солнце и голубое небо, и пришла простая, закономерная мысль: "Как жаль, что я не был здесь рашьше,и как хорошо, что я здесь. Я влюбился в ваши места, в вашу республику", - сказал президент, обращаясь к маленькой жительнице этого региона.
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