Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Каннский фестиваль начался с оскорблений Путина
Стратегические ракетоносцы ВКС России подняли по тревоге
В Раде объяснили схему Запада для украинцев: "Расколоть… и уничтожить"
"Северный поток - 2" близко: "Газпром" отказался бронировать...
Главная / Политика

Путин сделал публичное признание о своей влюблённости

08 июля 2021, 14:40  •  367 • Политика
В режиме видеотрансляции глава России пообщался с финалистами конкурса "Большая перемена".
Президент Владимир Путин в разговоре с финалистами конкурса "Большая перемена" рассказал, как влюбился в горы Кабардино-Балкарии. Он бывал там не один раз и катался на лыжах, но впервые раз - пожалел о том, что не видел их раньше.
"В первый раз свой помню впечатления. Когда забрался на гору, то увидел яркое солнце и голубое небо, и пришла простая, закономерная мысль: "Как жаль, что я не был здесь рашьше,и как хорошо, что я здесь. Я влюбился в ваши места, в вашу республику", - сказал президент, обращаясь к маленькой жительнице этого региона.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники






367
Источник
Похожие новости
08 июля 2021, 05:30
"Пробивает дно": Украинцы по-своему оценили провокации в Чёрном море
08 июля 2021, 05:30
Из Украины делали военную державу: Американцы догадались, почему план провалился
08 июля 2021, 01:50
План провалился: Появилась новая версия о причине ухода США из Афганистана
08 июля 2021, 09:10
США бросили к границам России десант
08 июля 2021, 00:00
Белоруссия начала играть с Евросоюзом в ту же игру, что и Турция - Сатановский
08 июля 2021, 01:50
Чешский "диссидент" унизил Defender: Военный эксперт даже не удивился
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
04 июля 2021, 18:05
Американец опубликовал видео с разоблачением русских в Чёрном море. И тут же был опровергнут
02 июля 2021, 23:55
Россия ударила Киев по больному месту: Украинское мороженое теперь вне закона
03 июля 2021, 15:30
На уничтожение Крымского моста - $40 млн: Defense рассекретил разработку
03 июля 2021, 05:25
"Противостоять хаосу": Депутат Рады спрогнозировал объединение русских, белорусов и украинцев
07 июля 2021, 10:15
Украина решила отменить зиму
04 июля 2021, 00:40
Путин достучался до силовиков США: "Сигнал считан"
03 июля 2021, 05:25
Вашингтон назвал свою версию закрытия Белоруссией границы с Украиной
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.