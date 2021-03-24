Президент России Владимир Путин сделал прививку от коронавируса. Об этом 23 марта сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Путин привился от коронавируса. Чувствует себя хорошо. Завтра у него полноценный рабочий день», — рассказал представитель Кремля.

Песков не стал уточнять, на какой из трех российских вакцин остановил свой выбор Путин. Как пояснял ранее пресс-секретарь, Кремль сознательно не указывает, какой именно вакциной привьется президент, отмечая, что «все три российские прививки абсолютно надежны и эффективны».

О намерении сделать прививку от COVID-19 Путин заявил накануне на совещании по вопросам вакцинации от коронавируса.

Также президент назвал вакцинацию жителей России от коронавируса задачей номер один. Путин указал, что от того, насколько эффективно страна решит эту задачу, зависит скорость выработки коллективного иммунитета, что, в свою очередь, даст возможность быстрее преодолеть пандемию и выйти из режима ограничений.

Кроме того, российский лидер рассказал, что ситуацию с коронавирусом в стране удалось стабилизировать. Он отметил, что уже 6,3 млн россиян сделали первую прививку от COVID-19, обе дозы вакцины получили 4,3 млн человек.

Масштабная вакцинация от коронавируса в России началась 18 января. 15 марта глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев отметил, что РФ лидирует в Европе по числу прошедших полный курс вакцинации от COVID-19.

«Спутник V», разработка Центра имени Гамалеи, первая в России и мире вакцина от коронавируса, была зарегистрирована 11 августа 2020 года.

14 октября Путин объявил о регистрации в стране второй вакцины от COVID-19 — препарата центра «Вектор» «ЭпиВакКорона». Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 20 февраля 2021 года сообщил о регистрации третьей российской вакцины от коронавируса — «КовиВак».

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