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Путин сделал предупреждение о военном преимуществе России
23 июня 2021, 09:50 • 131 • Политика
Президент России Владимир Путин заявил, что наша страна не стремится к одностороннему военному преимуществу. В то же время он предупредил, что Москва никогда не допустит, чтобы кто-то перетянул баланс сил на себя.
"Мы никогда не диктуем свою волю другим странам", - об этом заявил президент России Владимир Путин во время своего выступления на Московской конференции по международной безопасности.
Глава государства подчеркнул, что наша страна готова "на равных, используя политико-дипломатические методы, участвовать в решении глобальных и региональных проблем", а также "расширять созидательное сотрудничество со всеми странами".
Затронул Путин и тему обороны России, объясняя, что в этом направлении наша страна развивает свой потенциал исключительно "на основе принципа разумной достаточности". Президент особо подчеркнул, что Москва "не стремится к определяющему, одностороннему военному преимуществу". В том числе не стремится перевесить баланс сил в сторону России.
А затем сделал предупреждение, весьма актуальное в свете очередных масштабных учений НАТО в Чёрном море, фактически у границ России. В частности, Путин предупредил о том, что Россия "никогда не допустит, чтобы кто-то перетянул этот баланс (сил) на себя".
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