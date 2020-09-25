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Путин сделал предложение США

25 сентября 2020, 17:05  •  50 • Политика
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Кремль призвал Белый дом взаимно отказаться от хакерских атак
Москва предложила Вашингтону заключить пакт о ненападении в киберпространстве. Это исключит риск глобальной конфронтации в цифровой сфере, которая сегодня считается одной из главных угроз. Существующие между двумя странами политические разногласия не должны мешать взаимодействию по вопросам международной информационной безопасности (МИБ), настаивают в РФ.
Программа, предложенная Кремлем, состоит из 4 пунктов.
  1. Диалог по ключевым вопросам обеспечения кибербезопасности необходимо возобновить. Он должен стать регулярным, полномасштабным и идти на высоком уровне.
  2. Каналы межведомственной связи двух стран должны работать непрерывно. Это касается, в том числе, центров по уменьшению ядерной опасности, групп оперативного реагирования на компьютерные инциденты и пр.
  3. По аналогии с Соглашением о предотвращении инцидентов в открытом море от 1972 г. нужно разработать и заключить двустороннее российско-американское соглашение о предотвращении инцидентов в информационном пространстве.
  4. РФ и США должны дать взаимные гарантии невмешательства во внутренние дела друг друга, включая избирательные процессы, в том числе с использованием цифровых технологий.
Обращаясь ко всем странам, президент РФ Владимир Путин предложил выработать глобальный договор, подписавшие который страны примут на себя обязательство не наносить первыми удар в компьютерно-информационном пространстве.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров прокомментировал обвинения США в адрес России в попытке повлиять на американских избирателей. При этом в Европе Москву обвиняют в кибератаке на бундестаг и угрожают санкциями.

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