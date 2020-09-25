Путин сделал предложение США

Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com

Кремль призвал Белый дом взаимно отказаться от хакерских атак

Москва предложила Вашингтону заключить пакт о ненападении в киберпространстве. Это исключит риск глобальной конфронтации в цифровой сфере, которая сегодня считается одной из главных угроз. Существующие между двумя странами политические разногласия не должны мешать взаимодействию по вопросам международной информационной безопасности (МИБ), настаивают в РФ.

Программа, предложенная Кремлем, состоит из 4 пунктов.

Диалог по ключевым вопросам обеспечения кибербезопасности необходимо возобновить. Он должен стать регулярным, полномасштабным и идти на высоком уровне. Каналы межведомственной связи двух стран должны работать непрерывно. Это касается, в том числе, центров по уменьшению ядерной опасности, групп оперативного реагирования на компьютерные инциденты и пр. По аналогии с Соглашением о предотвращении инцидентов в открытом море от 1972 г. нужно разработать и заключить двустороннее российско-американское соглашение о предотвращении инцидентов в информационном пространстве. РФ и США должны дать взаимные гарантии невмешательства во внутренние дела друг друга, включая избирательные процессы, в том числе с использованием цифровых технологий.

Обращаясь ко всем странам, президент РФ Владимир Путин предложил выработать глобальный договор, подписавшие который страны примут на себя обязательство не наносить первыми удар в компьютерно-информационном пространстве.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров прокомментировал обвинения США в адрес России в попытке повлиять на американских избирателей. При этом в Европе Москву обвиняют в кибератаке на бундестаг и угрожают санкциями.