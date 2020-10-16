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Путин сделал предложение США по СНВ-3

16 октября 2020, 16:20  •  90 • Политика
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Российский лидер отметил, что в противном случае все страны будут лишены стратегической безопасности
Президент России Владимир Путин предложил продлить действующий Договор об ограничении стратегических наступательных вооружений СНВ-3. Российский лидер провел сегодня, 16 октября, совещание с членами Совбеза, поручив главе российского МИД Сергею Лаврову предложить США продление договора без всяких условий с минимальным сроком на один год.
Глава РФ указал на то, что в противном случае мир останется без действующего договора СНВ, что, свою очередь, приведет к провалу общей стратегической безопасности.
Российский лидер отметил, что такое решение позволит провести переговоры с Вашингтоном, в ходе которых можно решить множество проблем в военной сфере. Соответствующее предложение президент поручил главе внешнеполитического ведомства Сергею Лаврову, распорядившись донести позицию Кремля до Белого дома и получить в скором времени его ответ.
Как отметил Лавров, действие текущего договора заканчивается 4 февраля 2021 года.
Условия Договора СНВ-3, заключенного между РФ с США в 2011 году, предусматривает взаимное сокращение ядерного потенциала стран с ограничением до 700 ракет межконтиненатльного действия, а также более 1,5 тысячи боеголовок и 800 пусковых установок. В 2018 году наступил последний срок внесения ключевых показателей по СНВ-3 между РФ и Штатами.
Ранее Лавров заявил, что РФ готова внести в новый договор СНВ два вида нового вооружения из пяти. Министр отметил, что Штаты не соглашаются на такие действия.

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