Путин сделал предложение США по СНВ-3

Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com

Российский лидер отметил, что в противном случае все страны будут лишены стратегической безопасности

Президент России Владимир Путин предложил продлить действующий Договор об ограничении стратегических наступательных вооружений СНВ-3. Российский лидер провел сегодня, 16 октября, совещание с членами Совбеза, поручив главе российского МИД Сергею Лаврову предложить США продление договора без всяких условий с минимальным сроком на один год.

Глава РФ указал на то, что в противном случае мир останется без действующего договора СНВ, что, свою очередь, приведет к провалу общей стратегической безопасности.

Российский лидер отметил, что такое решение позволит провести переговоры с Вашингтоном, в ходе которых можно решить множество проблем в военной сфере. Соответствующее предложение президент поручил главе внешнеполитического ведомства Сергею Лаврову, распорядившись донести позицию Кремля до Белого дома и получить в скором времени его ответ.

Как отметил Лавров, действие текущего договора заканчивается 4 февраля 2021 года.

Условия Договора СНВ-3, заключенного между РФ с США в 2011 году, предусматривает взаимное сокращение ядерного потенциала стран с ограничением до 700 ракет межконтиненатльного действия, а также более 1,5 тысячи боеголовок и 800 пусковых установок. В 2018 году наступил последний срок внесения ключевых показателей по СНВ-3 между РФ и Штатами.

Ранее Лавров заявил, что РФ готова внести в новый договор СНВ два вида нового вооружения из пяти. Министр отметил, что Штаты не соглашаются на такие действия.