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Путин сделал особое предостережение о девальвации нацвалют

22 ноября 2020, 13:10  •  183 • Политика
По мнению президента России Владимира Путина, девальвация национальных валют несёт большой риск. Такое предостережение глава государства сделал на саммите G20.
Во время своего выступления на саммите G20, подняв тему рисков пандемии коронавируса, президент России Владимир Путин сделал особое предостережение о девальвации нацвалют. Российский лидер подчеркнул, что она несёт большой риск.
Напомнил глава государства участникам "Большой двадцатки" и о повышении стоимости обслуживания госдолгов. И в этом случае рискуют больше всего страны с низкими доходами, у которых две трети заимствований в долларах.
Кроме того, указал президент и на снижение фискальных доходов в пандемию. И это при том, что национальная экономика как раз требует дополнительной поддержки.
"Опираясь на опыт борьбы с глобальным финансовым кризисом 2008-2009 годов, "двадцатка" запустила целый ряд многосторонних инициатив по купированию экономических рисков, связанных с пандемией, и по восстановлению деловой активности", - отметил Путин, добавив также, что страны "двадцатки" "сформировали пакет стимулов для мировой экономики совокупно в размере 12 триллионов долларов.

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