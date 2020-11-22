Во время своего выступления на саммите G20, подняв тему рисков пандемии коронавируса, президент России Владимир Путин сделал особое предостережение о девальвации нацвалют. Российский лидер подчеркнул, что она несёт большой риск.

Напомнил глава государства участникам "Большой двадцатки" и о повышении стоимости обслуживания госдолгов. И в этом случае рискуют больше всего страны с низкими доходами, у которых две трети заимствований в долларах.

Кроме того, указал президент и на снижение фискальных доходов в пандемию. И это при том, что национальная экономика как раз требует дополнительной поддержки.

"Опираясь на опыт борьбы с глобальным финансовым кризисом 2008-2009 годов, "двадцатка" запустила целый ряд многосторонних инициатив по купированию экономических рисков, связанных с пандемией, и по восстановлению деловой активности", - отметил Путин, добавив также, что страны "двадцатки" "сформировали пакет стимулов для мировой экономики совокупно в размере 12 триллионов долларов.