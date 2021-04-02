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Путин сделал невозможное: озвучен главный просчет Запада после распада СССР

02 апреля 2021, 19:35  •  80 • Политика
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Стратегия Вашингтона провалилась из-за неправильно сделанной ставки, считает аналитик
Запад одержал "мягкую победу" после развала Советского Союза. На какое-то время мир стал однополярным, однако холодная война, вопреки надеждам Соединенных Штатов, не завершилась. По словам украинского дипломата, эксперта по внешней политике Александра Чалого, Россия добилась невозможного.
Политолог считает, что главным итогом гонки вооружений должна была стать судьба Украины, которую могла определить договоренность Запада и РФ. Однако стороны не стали фиксировать письменное подтверждение о геополитическом статусе Незалежной.
Тактика Евросоюза и НАТО же остается неизменной десятилетиями: Запад продолжает шагать, руководствуясь "теорией открытых дверей" и отказывая РФ в субъектности. Таким образом атлантический блок пытается нащупать пределы Кремля, через которые может "отжать" ту или иную территорию.
Во многом расклад изменился после вооруженного конфликта в Южной Осетии, когда Россия отреагировала на агрессию Грузии. По словам Чалого, Москва поступила так, как посчитала нужным. Запад же фактически признал РФ серьезнейшим игроком, не отреагировав необходимым для себя образом.
Однако к спасению России, считает политолог, приложил руку Владимир Путин, политика которого и разбила все ожидаемые прогнозы о распаде ядерного щита РФ к 2020 году.
Изначально Белый дом полагал, что Москва пойдет на "интеграцию", будучи не в силах проявлять свою политическую волю и поддерживать ядерный потенциал.
"Россия смогла это сделать. Для стратегической безопасности своей страны Путин сделал невозможное", – заявил специалист в эфире канале UKRLIFE.TV
Ранее политолог Евгений Сатановский заявил, что постмайданная Незалежная стала протекторатом Соединенных Штатов, который можно сравнить с Самоа или Пуэрто-Рико.

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