Путин сделал Мединского ответственным за историческое просвещение

Президент России Владимир Путин сделал своего помощника Владимира Мединского ответственным за историческое просвещение. В стране появится новый государственный орган.

Глава государства постановил создать межведомственную комиссию по историческому просвещению. Возглавить её предстоит историку, бывшему министру культуры и действующему помощнику президента России Владимиру Мединскому. Об этом говорится в тексте распоряжения, которое опубликовано на официальном портале правовой информации.

В документе указано, что цель создания комиссии - обеспечить сохранение исторической памяти и развить просветительскую деятельность для отстаивания национальных интересов страны.

Отметим, что сам Мединский, который является доктором исторических наук, неоднократно подчёркивал необходимость сохранения исторической памяти. Именно в годы министерской работы Мединского Фонд кино начал активно финансировать русские исторические фильмы.