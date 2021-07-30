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Путин сделал Мединского ответственным за историческое просвещение

30 июля 2021, 21:10  •  29 • Политика
Президент России Владимир Путин сделал своего помощника Владимира Мединского ответственным за историческое просвещение. В стране появится новый государственный орган.
Глава государства постановил создать межведомственную комиссию по историческому просвещению. Возглавить её предстоит историку, бывшему министру культуры и действующему помощнику президента России Владимиру Мединскому. Об этом говорится в тексте распоряжения, которое опубликовано на официальном портале правовой информации.
В документе указано, что цель создания комиссии - обеспечить сохранение исторической памяти и развить просветительскую деятельность для отстаивания национальных интересов страны.
Отметим, что сам Мединский, который является доктором исторических наук, неоднократно подчёркивал необходимость сохранения исторической памяти. Именно в годы министерской работы Мединского Фонд кино начал активно финансировать русские исторические фильмы.

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