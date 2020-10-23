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Путин сделал личное признание на "Валдае": "Скучаю по детям"

23 октября 2020, 01:30  •  55 • Политика
Президент России Владимир Путин ответил на вопрос, заданный модератором Валдайского форума, о том, по чему скучает глава государства. Путин со вздохом признался, что скучает по детям, которых редко видит.
Российский президент Владимир Путин принял участие в заседании Валдайского форума. Глава государства рассказал о геополитических вызовах, о последствиях пандемии. Он также язвительно отозвался о злопыхателях России, которые мечтают, чтобы наша страна "затухла".
Это не выйдет, категорично заметил он.
Участники заседания задавали различные вопросы главе государства, которые касались актуальных политических проблем. Помимо пандемии, речь шла и о застарелых проблемах - отношениях со странами Запада, санкциях, перипетиях в Киргизии, Белоруссии, а также боестолкновении в Нагорном Карабахе.
В ходе разговора коснулся вопрос и о личном. Модератор форума спросил Владимира Путина, по чему он скучает. Глава государства сделал личное признание: "По детям - я редко вижу их".
Напомним, что в заключительной части фильма ТАСС о президенте РФ Путин отмечал, что предпочитает не распространяться о семье. Он кратко заметил, что у него есть внуки и он очень любит с ними проводить время.
"Я же сказал: есть у меня внуки. Я счастлив. Они очень хорошие, сладкие такие", - заявлял он в интервью.

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