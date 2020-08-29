Путин сделал громкое заявление о выборах в Белоруссии

Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com

Президент России признал результаты голосования в соседней стране

Владимир Путин коротко и лаконично высказался о выборах президента Белоруссии, в которых победил действующий глава Республики Александр Лукашенко. Лидер россиян заявил, что Москва исходит из того, что голосование состоялось.

Тему выборов лидера белорусов Путин затронул во время большого интервью журналисту Сергею Брилеву, полная версия которого выйдет 29 августа на "России 1", передает РИА "Новости".

После голосования в Белоруссии президент России нечасто говорил на эту тему. Впрочем, Путин стал одним из первых мировых лидеров, которые на следующий день после голосования поздравили Лукашенко с победой.

Батька набрал, по данным ЦИК, более 80% голосов избирателей. Однако некоторые белорусы не приняли такой исход событий. Соперница Лукашенко Светлана Тихановская и вовсе заявила о том, что лидером президентской гонки стала она. После 9 августа в Республики начались акции протеста и даже столкновения с правоохранителями.

В своем интервью Путин также выразил надежду на то, что ситуация в Белоруссии разрешится мирным путем. Тем не менее по просьбе Батьки, в рамках обязательств в сфере безопасности, России создала резерв сотрудников правоохранительных органов для помощи стране. Путин же отметил, что пока планов по задействованию этих сил нет.