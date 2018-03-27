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Путин сделал гражданами России свыше 60 человек: Большинство - украинцы
27 марта 2018, 15:09 • 181 • Политика
Глава государства подписал указ о предоставлении российского гражданства представителям 13 государств.
Президент России Владимир Путин предоставил российское гражданство 63 иностранным гражданам. Соответствующий документ был опубликован на официальном сайте правовой информации.
Большинство получивших гражданство - жители соседних с Россией государств: Украины, Армении, Таджикистана, Белоруссии, Азербайджана, Молдавии. Также гражданами России стали несколько представителей Израиля, Китая, Сербии и других стран. Также отмечается, что указ президента наделяет гражданством четверых человек, родившихся на территории Российской Федерации.
В том же документе были удовлетворены просьбы об отказе от российского гражданства со стороны одного гражданина Латвии и двух гражданок России.
Стоит отметить, что граждане Украины по-прежнему находятся на первом месте по числу людей, получивших паспорт России. Данный случай не стал исключением. Из 63 человек семеро - это украинские граждане, решившие не возвращаться на родину.
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