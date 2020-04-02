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Путин сделал апрель выходным месяцем

02 апреля 2020, 18:00  •  35 • В России

Владимир Путин во второй раз обратился к гражданам России в связи развитием ситуации с эпидемией коронавируса. Президент заявил, что ради победы над болезнью необходимо продлить режим изоляции и объявил нерабочей не одну неделю, а целый месяц.

- Нерабочая неделя, объявленная по всей стране, а так же режим самоизоляции, предусмотренный для многих регионов, позволили нам выиграть время для упреждающих действий, для мобилизации органов власти, чтобы бороться с эпидемией максимально эффективно, - сказал Путин. - Нам в целом пока удается оградить от болезни людей старшего поколения. Принимая дальнейшие решения, нам надо понимать, что угроза сохраняется. Как полагают вирусологи, пик эпидемии еще не пройден. В том числе и в нашей стране.

Президент сделал следующий шаг в борьбе с пандемией коронавируса.

- Мной принято решение продлить режим нерабочих дней до конца месяца, то есть по 30 апреля включительно. Подчеркну – с сохранением за работниками их заработной платы, - заявил глава государства. - Вместе с тем ситуация меняется, и в разных регионах, даже в их отдельных муниципалитетах, она также складывается по-разному. У нас большая, очень большая страна, разная плотность населения. Есть субъекты Федерации, где коронавирус уже создал серьёзную угрозу для людей, например, так, как в Москве, где переломить ситуацию – несмотря на принимаемые меры федеральных и городских властей – пока не удаётся. А есть регионы, которых, к сожалению, всё меньше и меньше, где ещё не зафиксировано, слава богу, ни одного случая заболевания.

Поэтому единого решения для всей России быть не может, а следует ориентироваться на ситуацию на местах.

- Где-то должны соблюдаться более жесткие ограничения, а где-то при сохранении высокого уровня готовности сейчас достаточно локальных, точечных решений, - пояснил Путин. - В этой связи главам субъектов Федерации по моему Указу будут предоставлены дополнительные полномочия. До конца текущей недели они должны будут определить конкретный набор профилактических мер, оптимальных именно для их территорий, как с точки зрения обеспечения здоровья, безопасности людей, так и устойчивости экономики и ключевой инфраструктуры. То есть регионы сами, в значительной степени исходя из объективной ситуации будут принимать решения о том, какой режим в субъекте федерации или в его отдельных муниципалитетах вводится в соответствии с указом президента.

И теперь губернаторам предстоит решать - какие учреждения и организации должны приостановить свою деятельность, а какие могут ее продолжить.

- С учётом развития ситуации будем принимать дополнительные решения, и если обстановка позволит, скорректируем объявленный период вынужденных нерабочих дней в сторону его сокращения, - пообещал Путин. - Реализуя меры по борьбе с эпидемией, нам нельзя забывать, что столь же важно, важно сейчас сохранение рабочих мест и доходов граждан. Это общий приоритет для правительства, регионов, бизнеса. Эффективная, стабильно работающая экономика лежит в основе решения наших ключевых задач, в том числе и в сфере здравоохранения.

Путин вновь обратился к россиянам: видео выступления президента 2 апреля 2020.

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