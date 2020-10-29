Путин сдал "сердитых банкиров" на камеру: Костину осталось только нервно посмеяться

Речь идёт о выступлении Владимира Путина во время пленарного заседания Инвестиционного форума ВТБ Капитал "Россия зовёт!". Президент рассказал о том, что банкиры сердились, говоря о том, что значительную часть мер поддержки бизнеса переложили на плечи банковской системы.

После слов президента нервно рассмеялся Костин.

"Мы на президента никогда не сердились", - поспешил ответить он.

"Может, на кого-то ещё, на чиновников", - признался банкир.

Ранее, комментируя принятые властями меры во время пандемии коронавируса, Владимир Путин отметил, что меры оказались эффективными и своевременными. Благодаря им удалось смягчить спад в экономике, хотя риски на данный момент ещё сохраняются. При этом президент отметил, что тотального локдауна в стране не планируется.

Он напомнил, что при таких радикальных мерах фактически останавливается экономика страны, работа бизнеса и прочее.