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Путин сдал "сердитых банкиров" на камеру: Костину осталось только нервно посмеяться
29 октября 2020, 19:45 • 115 • Политика
Президент России Владимир Путин во время форума "Россия зовёт!" сдал "сердитых банкиров" на камеру. Главе ВТБ Андрею Костину осталось только нервно посмеяться.
Речь идёт о выступлении Владимира Путина во время пленарного заседания Инвестиционного форума ВТБ Капитал "Россия зовёт!". Президент рассказал о том, что банкиры сердились, говоря о том, что значительную часть мер поддержки бизнеса переложили на плечи банковской системы.
После слов президента нервно рассмеялся Костин.
"Мы на президента никогда не сердились", - поспешил ответить он.
"Может, на кого-то ещё, на чиновников", - признался банкир.
Ранее, комментируя принятые властями меры во время пандемии коронавируса, Владимир Путин отметил, что меры оказались эффективными и своевременными. Благодаря им удалось смягчить спад в экономике, хотя риски на данный момент ещё сохраняются. При этом президент отметил, что тотального локдауна в стране не планируется.
Он напомнил, что при таких радикальных мерах фактически останавливается экономика страны, работа бизнеса и прочее.
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