|
Путин сдал анализ на коронавирус? Песков сделал тонкий намёк о защите президента от COVID-19
13 марта 2020, 19:35 • 88 • Политика
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов о том, сдавал ли Владимир Путин анализ на коронавирус, и сделал тонкий намёк о защите президента от COVID-19.
В ходе еженедельного брифинга Песков указал, что российский лидер, как и всегда, работает на полную катушку, при этом детали о здоровье Путина он разглашать не стал. Пресс-секретарь президента указал, что данная информация не подлежит широкой огласке.
"Всё, что нужно для защиты президента от сезонных и иных заболеваний, всё делается", - добавил Песков.
При этом журналист Дмитрий Смирнов отметил в соцсетях, что в отличие от многих иностранных лидеров Путин не отказался от рукопожатий.
На опубликованных кадрах видно, что президент пожимает руку главе Южной Осетии Анатолию Бибилову в ходе встречи в Кремле.
Пресс-секретарь президента также сообщил, что Путин во время выступления в Госдуме 10 марта не контактировал с депутатом от ЛДПР Сергеем Катасоновым, который не прошел положенный карантин после возвращения из Франции.
13 марта стало известно, что число заболевших COVID-19 в России возросло до 35. Всего в мире заразилось порядка 120 тысяч человек.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
88
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
13 марта 2020, 08:35
|
07 марта 2020, 23:35
|
10 марта 2020, 09:35
|
10 марта 2020, 03:35
|
08 марта 2020, 23:35
|
08 марта 2020, 06:35
|
09 марта 2020, 05:35