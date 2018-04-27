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Путин сдал 104 тысячи рублей на сибирские сосны

27 апреля 2018, 20:24  •  78 • В России

- Товарищ президент, разрешите доложить: территория России увеличилась на 290 тысяч квадратных метров, - сообщила Владимиру Путину на заседании Попечительского совета РГО школьница Валерия Саенко.

Новость заключалась в том, что группа учеников из Подмосковья, наблюдая за изменением климата и таянием ледников в Арктике, обнаружила под растаявшим льдом в заливе у ледника Визе новый остров. Правда, тут же появилась и сложность - в России нет системы регистрации новых островов.

- Мы провели в Артеке конкурс на название одного из островов, и единогласно решили назвать его Хрустальный, - продолжила Валерия. - У меня накануне был день рождения, прошу вас сделать нам такой подарок и утвердить это название.

- Я думаю, если члены Попечительского совета возражать не будут, мы пойдем навстречу первооткрывателям? - посмотрел по сторонам президент.

Никто, естественно, не возражал, но Путина тема заинтересовала.

- Вы наблюдали, какие-то острова с другой стороны не исчезли, нет? - спросил он. - Под покровом снега и льда. Специалисты считают, что в то время, когда что-то где-то тает, это не шутка, в других районах происходит накопление льда и снега. Вот на это тоже нужно посмотреть.

Началось заседание тоже с топонимики, но в менее приятном ракурсе.

- Сегодня мы сталкиваемся с ситуацией, когда русские названия, которые давали ещё в прошлые века и десятилетия наши исследователи и путешественники, постепенно вытесняются с карты мира, - заявил Путин. - Тем самым стирается и память о вкладе России в изучение планеты и в развитие науки. Особенно это заметно в Антарктиде, где имена, данные первооткрывателями континента Лазаревым и Беллинсгаузеном, почти вышли из оборота. Сегодня лишь единицы знают, что изначальное, историческое название острова Смит – это Бородино, что Сноу – это Малый Ярославец, а Ливингстон – на самом деле Смоленск. Примеры замещения названий – не только в далёкой Антарктиде, есть примеры и тут поближе, не буду сейчас на этом останавливаться.

Причина этого, как сказал глава государства, в том числе и в отсутствии современных отечественных карт.

- В свободном доступе лишь иностранные, где, как правило, фигурируют вторичные имена географических объектов, - сказал Путин, поручив снять со многих карт гриф секретности. - Предлагаю подготовить новый российский атлас мира, в котором все подобные случаи будут верно трактоваться. Никому ничего не собираемся навязывать, это не нужно, но попустительствовать, не реагировать на искажение исторической и географической в данном случае правды и справедливости мы не вправе.

Оживлением российских топонимов, занимаются и лауреаты конкурса РГО «Лучший гид России».

- В прошлом году РГО запустило эту акцию, нужно было сжато рассказать о своем городе или крае, но так, чтобы захотелось туда немедленно поехать, - сказал президент общества Сергей Шойгу, по которому было видно, что лично ему тоже хочется поехать по какому-нибудь из предложенных гидами адресов.

- Конкурс набрал такие обороты, что к финалу акции пришло 700 телеработ со всей страны, - рассказала курировавшая конкурс телеведущая Анастасия Чернобровина. - Члены жюри с трудом отобрали пятерых победителей.

- Экскурсии, которые мы показывали на телеканале, у многих скорректировали планы на отпуск, - пошутил один из финалистов Сергей Рябухин.

Золотые медали РГО за популяризацию природного наследия получили глава ВГТРК Олег Добродеев и легендарный телеведущий Николай Дроздов.

- Я 50 лет вел «В мире животных», мы начинали с Александром Згуриди и Василием Песковым, и теперь передаю эстафету 15-летнему коллеге, - сказал Дроздов. - Это единственная выжившая программа о науке. Надеюсь, что когда-нибудь мы с Згуриди и Песковым соберемся где-нибудь в тонких мирах и порадуемся за вас, отмечающих здесь 100-летие нашей передачи.

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С неожиданной для многих акцией выступил глава ВТБ Андрей Костин. Рассказывая о проекте РГО по посадке сосен под Иркутском на деньги благотворителей, он заметил, что еще 1040 деревьев остались.

- Владимир Владимирович, если вы не возражаете, то мы посадим эти недостающие деревья от вашего имени? - спросил банкир.

Путин не был против.

- Но для этого нам нужна ваша команда, чтобы списать с вашего счета в банке ВТБ 104 тысячи рублей, потому что каждое дерево стоит сто рублей, - сразу перешел в финансовую плоскость Костин.

- Конечно, для такого дела не возражаю, - ответил президент.

Костин пошел к главе государства с сертификатом.

- Вы уже за деньгами идете? - удивился Путин. - Страшные люди эти банкиры.

Но 104 тысячи президента все равно ушли на сибирские сосны.

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