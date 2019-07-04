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Путин считает преждевременным говорить о том, чем займется после 2024 года
04 июля 2019, 07:54 • 78 • Политика
РИМ, 4 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин считает преждевременным говорить о том, чем он будет заниматься после завершения срока его президентских полномочий. Об этом он заявил в опубликованном в четверг накануне его визита в Италию интервью газете Corriere della Sera.
"Об этом пока рано говорить. Впереди еще пять лет напряженной работы", - сказал он. "И при такой стремительной динамике, которую мы сейчас наблюдаем в мире, трудно делать прогнозы", - добавил глава государства.
"Поверьте, сейчас мне есть чем заняться в том качестве, в котором нахожусь", - добавил Путин.
В 2024 году истекает второй подряд шестилетний срок президентских полномочий Путина. Согласно Конституции РФ, один и тот же человек не может работать президентом более двух сроков подряд.
Путин занимал высший государственный пост также два тогда еще четырехлетних срока подряд с 2000 по 2008 годы. Затем он оставил эту должность и четыре года работал премьер-министром России.
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