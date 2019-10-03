Путин считает неправильным выставление Украины в невыгодном свете на российском ТВ

СОЧИ, 3 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин выступил против выставления Украины и украинцев в невыгодном свете на некоторых российских федеральных телеканалах, если такой подход действительно практикуется. Об этом глава государства заявил в рамках пленарного заседания дискуссионного клуба "Валдай", отвечая на вопрос, есть ли необходимость поменять редакционную политику в отношении Украины на некоторых российских федеральных телеканалах, которые, по мнению граждан страны, выставляют Украину в не очень выгодном свете.

"Как не покажется странным, даже государственные [российские телевизионные] каналы ведут независимую редакционную политику. Если они, как вы сказали, выставляют Украину в невыгодном свете, если это так, я с вами согласен, то это неправильно. Мы не должны выставлять нашего ближайшего соседа и братский народ в каком-то невыгодном свете. Речь может идти о политике действующих властей, но никак не о стране, никак не о народе", - сказал Путин.