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Путин считает неправильным выставление Украины в невыгодном свете на российском ТВ

03 октября 2019, 20:54  •  44 • Политика

СОЧИ, 3 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин выступил против выставления Украины и украинцев в невыгодном свете на некоторых российских федеральных телеканалах, если такой подход действительно практикуется. Об этом глава государства заявил в рамках пленарного заседания дискуссионного клуба "Валдай", отвечая на вопрос, есть ли необходимость поменять редакционную политику в отношении Украины на некоторых российских федеральных телеканалах, которые, по мнению граждан страны, выставляют Украину в не очень выгодном свете.

"Как не покажется странным, даже государственные [российские телевизионные] каналы ведут независимую редакционную политику. Если они, как вы сказали, выставляют Украину в невыгодном свете, если это так, я с вами согласен, то это неправильно. Мы не должны выставлять нашего ближайшего соседа и братский народ в каком-то невыгодном свете. Речь может идти о политике действующих властей, но никак не о стране, никак не о народе", - сказал Путин.

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