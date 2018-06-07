Путин считает инсценировку убийства Бабченко контрпродуктивной

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МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин считает инсценировку убийства журналиста Аркадия Бабченко, как и любую другую, контрпродуктивной, важнее обеспечить безопасность журналистов.

"Любая инсценировка всегда контрпродуктивна, чем бы она ни была продиктована, тем более, если это выносится на международную арену", - сказал Путин в беседе с журналистами по итогам "Прямой линии".

"Необходимо думать о том, чтобы обеспечить безопасность журналистов и их деятельности, чтобы они не чувствовали на себе какое бы то ни было давление, обеспечить безусловное право журналистов на свою профессиональную деятельность, доступ граждан к свободной информации и обмену этой информацией", - добавил глава российского государства.

Отвечая на вопрос о том, как он относится к появлению в СМИ списка из 47 журналистов, которых российские спецслужбы якобы также намеревались убить, Путин сказал: "Мне об этом списке ничего не известно. Я узнал об этом так же, как и вы, из СМИ".