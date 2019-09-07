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Путин считает, что стабилизация ситуации в Молдавии позволит углубить сотрудничество с РФ
07 сентября 2019, 20:54 • 95 • Политика
МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин уверен, что стабилизация ситуации в Молдавии дает возможность для дальнейшего развития отношений двух стран.
"Мы очень рады тому, что ситуация в Молдове в целом стабилизировалась, есть возможность использовать эту относительную стабильность для развития экономики и наших двусторонних связей", - отметил он на встрече с президентом Молдавии Игорем Додоном. "Мы с вами редко встречаемся, но всегда с пользой", - добавил Путин.
В свою очередь Додон поблагодарил российского лидера за поддержку и отметил, что "то, что произошло в Молдове в начале июня - это новый шанс для развития страны, это и внутренний консенсус, и очень важный внешнеполитический консенсус основных геополитических игроков".
"С июня в наших двусторонних отношениях есть изменения к лучшему, есть контакт на всех уровнях", - констатировал Додон. "Мы планируем в сентябре провести межправкомиссию первую за последние три года, - добавил он. - Есть существенные изменения и по поводу торговли, у нас будет и инвестиционный форум в сентябре в Кишиневе".
В июне в Молдавии было сформировано новое правительство и парламентское большинство, куда вошла поддерживающая Додона и выступающая за восстановление отношений с Россией Партия социалистов (ПСРМ) и проевропейский блок Acum ("Сейчас").
В переговорах с российской стороны также участвует вице-премьер, спецпредставитель президента РФ по развитию торгово-экономических отношений с Молдавией Дмитрий Козак, а с молдавской - вице-премьер по реинтеграции, сопредседатель межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между двумя странами Василий Шова.
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