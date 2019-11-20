МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин считает, что результаты распада СССР оказались хуже самых негативных ожиданий. Такое мнение он высказал на пленарном заседании инвестиционного форума "Россия зовет!", комментируя выступление одного из участников, который провел параллели между кризисом, предшествовавшим распаду СССР, и теми внутренними трудностями, с которыми сейчас сталкивается Евросоюз.

"Результаты неэффективной экономической политики в СССР сказались и в политической сфере. Правда, результаты распада оказались гораздо хуже того, о чем люди думали и о чем они могли подозревать в своих самых худших ожиданиях", - сказал Путин.

Президент добавил, что неэффективная экономическая политика в СССР "фактически привела к коллапсу в социальной сфере и имела пролонгированные последствия в политической сфере". В то же время Путин привел в пример Китай, которому удалось наилучшим образом совместить возможности центрального администрирования и развития элементов рыночной экономики. В Советском Союзе, по его словам, ничего подобного сделано не было.

Российский лидер отметил, что определенные параллели между СССР и Евросоюзом возможны, хотя есть и значительные различия. Он обратил внимание на то, что "количество принимаемых обязательных для всех стран Евросоюза решений Европарламента больше, чем количество обязательных решений, которые принимались Верховным Советом СССР в отношении советских республик". "И в этом смысле, конечно, какие-то параллели уместны и возможны, хотя это все-таки разные вещи, Советский Союз все-таки был единой страной, достаточно жестко централизованной, а Евросоюз таким образованием не является", - добавил Путин.