Путин считает, что Москва и Дамаск могут начать действия по восстановлению экономики Сирии

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СОЧИ, 17 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин считает, что в Сирии настало время для восстановления экономики и предлагает президенту этой страны Башару Асаду обсудить планы.

"Конечно, сейчас, после этих военных успехов, безусловно, созданы дополнительные условия для возобновления полноформатного политического процесса", - сказал глава российского государства на встрече с Асадом. Стенограмма беседы размещена на сайте Кремля.

По мнению Путина, "многое уже сделано в ходе Астанинского процесса. Многое сделано и в рамках Конгресса сирийского народа, который прошел в Сочи".

"Теперь мы можем сделать следующие шаги совместно с вами. И следующая задача - это, конечно, экономическое восстановление и гуманитарная помощь людям, которые оказались в трудной ситуации", - подчеркнул российский лидер.

"Хочу поздравить вас со значительными успехами сирийской правительственной армии в борьбе с террористическими формированиями. Благодаря усилиям, которые предприняты вашими военнослужащими за последнее время, сделаны очень важные шаги в дальнейшем укреплении законной власти", - обратился президент РФ к сирийскому коллеге.

Он отметил, что "террористы сложили оружие в ключевых точках Сирии, что позволило восстановить инфраструктуру Сирии, отодвинуть их, практически прекратить их функционирование вблизи сирийской столицы".

Путин подчеркнул, что Москва находится "в контакте со всеми сторонами этого сложного процесса [урегулирования в Сирии], включая Организацию Объединенных Наций и представителя генсекретаря [ООН] господина [Стаффана] Де Мистуру".

Глава российского государства признался, что "очень рад" видеть сирийского коллегу в России, поздравил его с началом священного месяца Рамадан и предложил обсудить направления совместной работы.

В ходе встречи Путин заявил Асаду, что рассчитывает на вывод иностранных вооруженных сил с территории Сирии.

"Исходим из того, что в связи со значительными победами и успехом сирийской армии в борьбе с терроризмом, с началом более активной части, с началом политического процесса в его более активной фазе иностранные вооруженные силы будут выводиться с территории Сирийской Арабской Республики", - сказал российский лидер.

В свою очередь Асад заявил, что ситуация в Сирии с военной точки зрения "развивается очень позитивно благодаря тем шагам, которые были сделаны на треке борьбы с терроризмом". "Соответственно, благодаря военным успехам нам удается нормализовать ситуацию в стране, что открывает путь для возвращения наших многочисленных граждан в свои дома", - отметил он.

Асад поблагодарил Путина и российское правительство "за то, что на всех этапах сирийского кризиса Россия всегда предоставляла гуманитарную помощь сирийским гражданам, бежавшим из своих домов в результате действий террористов".

Он добавил, что Россия приветствует решение Асада направить делегацию в Конституционный комитет.

"Президент Сирии принял решение направить свою часть делегации для формирования Конституционного комитета, который должен работать над основным законом Сирии. Россия приветствует это решение президента Сирии и всячески будет его поддерживать, имея в виду и договоренности, которые были достигнуты в ходе Конгресса сирийского народа, прошедшего несколько месяцев назад в Сочи", - сказал Путин.

В свою очередь, Асад заявил, что в ходе переговоров стороны провели оценку развития политического процесса в последние месяцы, в том числе итоги Конгресса сирийского национального диалога, а также раундов в Астане, обсудили шаги, которые требуется предпринять для того, чтобы и далее добиваться прогресса на этом направлении.

"Основное внимание мы сфокусировали на вопросе Конституционного комитета, который должен быть создан по итогам работы Конгресса сирийского диалога. Мы рассчитываем начать соответствующую работу с ООН. Сегодня я подтвердил президенту Путину, что Сирия направит список своих делегатов в Конституционный комитет для обсуждения поправок в действующую конституцию. Это будет сделано как можно скорее", - добавил сирийский президент.

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