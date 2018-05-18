Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
На второй год: чего достиг спецпрокурор Мюллер за время расследования «вмешатель...
Путин провел в Сочи переговоры с Асадом
Минобр упразднили - теперь и образование добьют?
Израиль пытается вовлечь Россию в войну с Ираном (Камран Гасанов)
Главная / Политика

Путин считает, что Москва и Дамаск могут начать действия по восстановлению экономики Сирии

18 мая 2018, 00:24  •  53 • Политика

СОЧИ, 17 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин считает, что в Сирии настало время для восстановления экономики и предлагает президенту этой страны Башару Асаду обсудить планы.

"Конечно, сейчас, после этих военных успехов, безусловно, созданы дополнительные условия для возобновления полноформатного политического процесса", - сказал глава российского государства на встрече с Асадом. Стенограмма беседы размещена на сайте Кремля.

По мнению Путина, "многое уже сделано в ходе Астанинского процесса. Многое сделано и в рамках Конгресса сирийского народа, который прошел в Сочи".

"Теперь мы можем сделать следующие шаги совместно с вами. И следующая задача - это, конечно, экономическое восстановление и гуманитарная помощь людям, которые оказались в трудной ситуации", - подчеркнул российский лидер.

"Хочу поздравить вас со значительными успехами сирийской правительственной армии в борьбе с террористическими формированиями. Благодаря усилиям, которые предприняты вашими военнослужащими за последнее время, сделаны очень важные шаги в дальнейшем укреплении законной власти", - обратился президент РФ к сирийскому коллеге.

Он отметил, что "террористы сложили оружие в ключевых точках Сирии, что позволило восстановить инфраструктуру Сирии, отодвинуть их, практически прекратить их функционирование вблизи сирийской столицы".

Путин подчеркнул, что Москва находится "в контакте со всеми сторонами этого сложного процесса [урегулирования в Сирии], включая Организацию Объединенных Наций и представителя генсекретаря [ООН] господина [Стаффана] Де Мистуру".

Глава российского государства признался, что "очень рад" видеть сирийского коллегу в России, поздравил его с началом священного месяца Рамадан и предложил обсудить направления совместной работы.

Вывод иностранных ВС из Сирии

В ходе встречи Путин заявил Асаду, что рассчитывает на вывод иностранных вооруженных сил с территории Сирии.

"Исходим из того, что в связи со значительными победами и успехом сирийской армии в борьбе с терроризмом, с началом более активной части, с началом политического процесса в его более активной фазе иностранные вооруженные силы будут выводиться с территории Сирийской Арабской Республики", - сказал российский лидер.

В свою очередь Асад заявил, что ситуация в Сирии с военной точки зрения "развивается очень позитивно благодаря тем шагам, которые были сделаны на треке борьбы с терроризмом". "Соответственно, благодаря военным успехам нам удается нормализовать ситуацию в стране, что открывает путь для возвращения наших многочисленных граждан в свои дома", - отметил он.

Асад поблагодарил Путина и российское правительство "за то, что на всех этапах сирийского кризиса Россия всегда предоставляла гуманитарную помощь сирийским гражданам, бежавшим из своих домов в результате действий террористов".

Делегация в Конституционный комитет

Он добавил, что Россия приветствует решение Асада направить делегацию в Конституционный комитет.

"Президент Сирии принял решение направить свою часть делегации для формирования Конституционного комитета, который должен работать над основным законом Сирии. Россия приветствует это решение президента Сирии и всячески будет его поддерживать, имея в виду и договоренности, которые были достигнуты в ходе Конгресса сирийского народа, прошедшего несколько месяцев назад в Сочи", - сказал Путин.

В свою очередь, Асад заявил, что в ходе переговоров стороны провели оценку развития политического процесса в последние месяцы, в том числе итоги Конгресса сирийского национального диалога, а также раундов в Астане, обсудили шаги, которые требуется предпринять для того, чтобы и далее добиваться прогресса на этом направлении.

"Основное внимание мы сфокусировали на вопросе Конституционного комитета, который должен быть создан по итогам работы Конгресса сирийского диалога. Мы рассчитываем начать соответствующую работу с ООН. Сегодня я подтвердил президенту Путину, что Сирия направит список своих делегатов в Конституционный комитет для обсуждения поправок в действующую конституцию. Это будет сделано как можно скорее", - добавил сирийский президент.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

Загрузка...
53
Источник
Похожие новости
17 мая 2018, 04:54
Посольство РФ назвало провокационной статью в газете США с призывом взорвать Крымский мост
16 мая 2018, 02:54
Захарова призвала Госдеп потребовать освобождения журналистов "РИА Новости Украина"
18 мая 2018, 00:24
Путин считает, что Москва и Дамаск могут начать действия по восстановлению экономики Сирии

16 мая 2018, 22:24
Володин 17 мая может объявить о доработке проекта об ответственности за исполнение санкций
16 мая 2018, 06:09
Четыре населенных пункта на востоке сирийской провинции Хомс освобождены от боевиков
17 мая 2018, 14:39
Матвиенко предложила чиновникам перенести отпуск, чтобы выполнить задачи по майскому указу
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
15 мая 2018, 12:09
Против США взбунтовалась не только Россия
12 мая 2018, 17:54
"Без Путина никак": На встрече глав Германии, Франции и Украины союзники оставили Порошенко в одиночестве
17 мая 2018, 10:10
Необычная разведка ВВС США перед грядущей эскалацией на Донбассе: политические и военные аспекты
15 мая 2018, 20:39
Наталья Поклонская ответила на негодование Петра Порошенко по поводу Крымского моста
12 мая 2018, 06:39
«Зимняя вишня» российской дипломатии
15 мая 2018, 06:09
Валютный контроль не для всех. Контрсанкции наоборот
11 мая 2018, 14:24
Израиль мстит России за США: «Панцирь-С1» уничтожен, поставки С-300 сорваны
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.