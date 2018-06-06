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Путин считает, что мог бы работать адвокатом

06 июня 2018, 02:39  •  35 • Политика

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин считает, что вполне мог бы работать адвокатом, если бы не пошел в политику. Об этом он заявил в опубликованном на сайте Медиакорпорации Китая интервью, которое было дано в преддверии визита российского лидера в КНР.

"Я закончил Петербургский государственный университет, юридический факультет, поэтому, в принципе, мог бы работать юристом, адвокатом", - сказал глава государства. При этом, отвечая на вопрос об альтернативной профессии, он напомнил: "Я работал в разведке Советского Союза, во внешней разведке Советского Союза, у меня уже есть профессия".

Также президент рассказал, что занимается спортом по 2-2,5 часа в день.

"Каждый день я трачу на спорт около 2-2,5 часов", - сказал российский лидер. По его словам, он занимается спортом в зале, плавает, иногда выходит на татами, если находятся спарринг-партнеры. "И не так часто, как бы хотелось, но играю в хоккей", - добавил президент, тут же уточнив: "Играю - это слишком сильно сказано, но пытаюсь играть в хоккей".

На вопрос о том, кого из футболистов президент считает выдающимися спортсменами, Путин назвал имена Льва Яшина, Пеле и Марадоны.

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