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Путин считает, что либеральная идея должна существовать, но не доминировать

28 июня 2019, 02:24  •  13 • Политика

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Современная либеральная идея в мире имеет право на существование и поддержку, но не на абсолютное доминирование и диктат. Такое мнение высказал президент РФ Владимир Путин в интервью британской газете Financial Times, которое было опубликовано в четверг на сайте издания, а также на сайте Кремля.

По его мнению, либеральная идея сейчас перестает доминировать, но это не значит, "что ее нужно немедленно начать уничтожать". "Надо относиться тоже с уважением и к этой точке зрения, к этим позициям", - сказал Путин. "Просто они [представители либерализма] не могут диктовать никому и ничего, что они пытаются делать последние десятилетия. Диктат же практически наступил везде: и в средствах массовой информации, и в реальной жизни. По некоторым вопросам считается неприличным рот открыть даже" - обратил внимание Путин.

"Поэтому я не сторонник того, чтобы немедленно все заткнуть, завязать, закрыть, распустить, всех арестовать, разогнать. Нет, конечно. Либеральную идею тоже нельзя уничтожать, она имеет право на существование, и даже поддерживать нужно в чем-то. Но не надо считать, что она имеет право на абсолютное доминирование, вот о чем речь", - подчеркнул президент РФ.

Он отметил также, что в мире практически никогда не было реализации чисто либеральных или чисто традиционных идей, так как отсутствие многообразия заводит в тупик, и "все начинает сводиться к каким-то крайностям". "Нужно дать возможность существовать и проявлять себя различным идеям и различным мнениям, но никогда не забывать все-таки про интересы основного населения, миллионов людей, чем они живут, - сказал Путин. - Тогда, мне кажется, мы избежим каких-то внутриполитических крупных потрясений и передряг".

Вместе с тем президент РФ объяснил на примере проблемы с миграцией в Европе причины крайнего ослабления либеральных идей. В качестве же противовеса им он упомянул действия президента США Дональда Трампа. "Современная так называемая либеральная идея, она, по-моему, себя просто изжила окончательно. Наши западные партнеры признались, что некоторые ее элементы просто нереалистичны: мультикультурализм там и так далее", - сказал Путин.

"Когда началась проблема с миграцией, многие признали, что да, это, к сожалению, не работает, и надо бы вспомнить об интересах коренного населения. Хотя понятно, нужно думать о тех людях, которые оказались в трудном положении, в трудной жизненной ситуации в силу различных политических причин в своей родной стране. Замечательно, но как же интересы своего собственного населения, когда речь идет уже не о двух, трех, десяти человеках, а речь идет о тысячах, о сотнях тысяч людей, которые прибывают в страны Западной Европы?" - задался вопросом президент России.

О стене Трампа и ошибке Меркель

В этой связи, отвечая на вопрос журналиста, считает ли он, что канцлер ФРГ допустила ошибку в отношении темы миграции, Путин сказал, что это была "кардинальная ошибка". "Вот сейчас можно того же Трампа критиковать сколько угодно за его желание построить стену между Мексикой и США. Может быть, это излишне, не знаю. Наверное, может быть, я не спорю. Но ведь что-то он должен делать с этим потоком мигрантов, с потоком наркотиков он что-то делать должен?", - сказал российский лидер.

"Я сейчас не говорю, что нужна стена или нужно на 5% ежегодно повышать тарифы в экономических отношениях с Мексикой, я так не утверждаю, но что-то надо [делать], и он хотя бы что-то ищет", - добавил президент РФ.

По мнению Путина, подобные действия Трампа находят отклик у многих американцев. "Люди, которые озабочены этим, рядовые граждане США, они, конечно, смотрят, говорят: вот молодец мужик, хоть что-то делает, хоть что-то предлагает, ищет решение", - заметил Путин.

В этой связи он указал на пассивность сторонников либеральных подходов по обе стороны Атлантики. "А эта либеральная идея, сейчас не говорю о носителях этой идеи, но носители ничего не делают. Говорят, что так надо, так хорошо, - заметил Путин. - Им хорошо, они сидят в удобных кабинетах, а тем, кто сталкивается с этим напрямую каждый день в Техасе или во Флориде, - им не очень, у них свои проблемы будут возникать".

"Так же и в Европе. Я со многими коллегами разговаривал на этот счет, но никто не говорит. Говорят, что нет, мы не можем более жесткую политику проводить потому-то и потому-то. Почему? Потому, не знаю почему. Закон такой", - сказал президент РФ.

Приехал в страну - уважай законы

В этой связи Путин обратил внимание на то, что чем отличается в этой сфере ситуация в России. "У нас ведь тоже немало проблем в этой сфере. У нас открытые границы с республиками бывшего Советского Союза, но они хотя бы все по-русски говорят", - сказал он.

"И то мы сейчас предпринимаем определенные шаги, для того чтобы навести порядок в этой сфере, даже в России. Мы работаем в странах, откуда исходят эти мигранты, мы там русскому языку начинаем учить и здесь работаем с ними. Где-то ужесточаем законодательство: если приехал в страну, пожалуйста, уважай законы страны, ее обычаи, культуру и так далее", - отметил президент.

"То есть для нас тоже все непросто, но мы делаем, хотя бы стараемся, работаем в этом направлении. Но эта либеральная идея предполагает, что вообще ничего не надо делать. Убивай, грабь, насилуй - тебе ничего, потому что ты мигрант, надо защищать твои права. Какие права? Нарушил - получи наказание за это", - отметил Путин. "Поэтому сама эта идея себя изжила, и она вступила в противоречие с интересами подавляющего большинства населения", - подчеркнул президент.

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