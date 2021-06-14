Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Господин президент, вы - убийца?": Путин заставил выслушать ответ
Сурков привёл неоспоримый аргумент против Украины в деле MH17: "Я всегда го...
"Говорят, он уже в России". Куда исчез начштаба морской охраны, которы...
"Заберите обратно!" Мир устаёт от Украины. А Россия предупреждала
Главная / Политика

Путин счел смешными разговоры о его страхе перед оппозицией

14 июня 2021, 17:40  •  136 • Политика
Президент России Владимир Путин назвал смешными разговоры о том, что он боится оппозиционные силы. Об этом глава государства заявил журналисту NBC Киру Симмонсу, говорится 14 июня на сайте Кремля.
«Кто вам сказал, что нас пугает оппозиция или меня пугает оппозиция? Кто вам это сказал? Вы знаете, это даже смешно», — сказал российский лидер, отвечая на вопрос журналиста.
Говоря о признании российским судом вне закона организаций, которые связаны с блогером Алексеем Навальным и включении их в статус иностранных агентов, а также о том, не является ли это преследованием инакомыслия, Путин сказал, что в России на это смотрят по-другому.
«Это вы подаете это как инакомыслие и нетерпимость к инакомыслию в России», — подчеркнул Путин.
Он напомнил, что закон об иностранных агентах в 30-е годы прошлого века был принят в США, и гораздо более жесткий. Путин напомнил, что закон направлен на предотвращение вмешательства во внутриполитическую жизнь Штатов.
В России закон об иностранных агентах был принят совсем недавно «с целью защитить наше общество от вмешательства извне», объяснил он.
Также Путин заявил, что полностью связал всю свою судьбу с судьбой страны и ждет того же от своего преемника. Президент выразил уверенность в том, что после его ухода с поста президента в России ничего не обрушится.
В июне 2019 года российский лидер дал интервью газете Financial Times, в ходе которого речь также зашла о выборе преемника. Тогда глава государства отмечал, что размышляет о том, кто его сменит на посту, с 2000 года.
Читайте также

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



Загрузка...



136
Источник
Похожие новости
14 июня 2021, 00:15
В Израиле новый премьер-министр: Речь Нетаньяху обернулась скандалом
14 июня 2021, 03:55
"Просто обалдеть!": Нацизм на Украине реабилитирован при участии президентского полка
14 июня 2021, 02:05
Кремль прекратил взаимодействие с телеканалом «Дождь»
14 июня 2021, 00:15
Классика КВН о саммите G7 и Путине не устареет никогда
14 июня 2021, 00:15
Белому дому пришлось объяснять заявления Байдена о России и Путине
14 июня 2021, 11:15
Позарились на русский газ: На Украине захотели приобрести часть "Северного потока - 2"
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
12 июня 2021, 13:25
"Это ... (censored)!": День России обернулся матерным скандалом в прямом эфире
09 июня 2021, 09:20
Зеленский приступил к экономическому уничтожению Белоруссии
12 июня 2021, 00:35
Будут проверять перед каждым матчем: УЕФА поставил Украине жёсткие условия
13 июня 2021, 03:10
Сурков привёл неоспоримый аргумент против Украины в деле MH17: "Я всегда говорю простую вещь"
10 июня 2021, 18:20
До поляков дошло: Игры закончились - "дальше отрежут газ"
13 июня 2021, 20:35
Экс-офицер СБУ сдал своих, ставших чужими: В России готовят диверсии
08 июня 2021, 04:55
Названы три причины, почему Крым обойдётся без воды от Украины
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.