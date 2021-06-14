Путин счел смешными разговоры о его страхе перед оппозицией

Президент России Владимир Путин назвал смешными разговоры о том, что он боится оппозиционные силы. Об этом глава государства заявил журналисту NBC Киру Симмонсу, говорится 14 июня на сайте Кремля.

«Кто вам сказал, что нас пугает оппозиция или меня пугает оппозиция? Кто вам это сказал? Вы знаете, это даже смешно», — сказал российский лидер, отвечая на вопрос журналиста.

Говоря о признании российским судом вне закона организаций, которые связаны с блогером Алексеем Навальным и включении их в статус иностранных агентов, а также о том, не является ли это преследованием инакомыслия, Путин сказал, что в России на это смотрят по-другому.

«Это вы подаете это как инакомыслие и нетерпимость к инакомыслию в России», — подчеркнул Путин.

Он напомнил, что закон об иностранных агентах в 30-е годы прошлого века был принят в США, и гораздо более жесткий. Путин напомнил, что закон направлен на предотвращение вмешательства во внутриполитическую жизнь Штатов.

В России закон об иностранных агентах был принят совсем недавно «с целью защитить наше общество от вмешательства извне», объяснил он.

Также Путин заявил, что полностью связал всю свою судьбу с судьбой страны и ждет того же от своего преемника. Президент выразил уверенность в том, что после его ухода с поста президента в России ничего не обрушится.

В июне 2019 года российский лидер дал интервью газете Financial Times, в ходе которого речь также зашла о выборе преемника. Тогда глава государства отмечал, что размышляет о том, кто его сменит на посту, с 2000 года.