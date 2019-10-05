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Путин счел невозможными попытки сдержать Китай

05 октября 2019, 10:39  •  26 • Политика
Попытки сдержать Китай невозможны, это вредно и деструктивно. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе дискуссии в рамках 16-го ежегодного заседания клуба «Валдай», сообщает ТАСС.
По словам главы государства, если кто-то будет предпринимать подобные попытки, то будет «наносить себе ущерб и урон», в пятницу, 4 октября, отмечает «Газета.ру». Объединение усилий по созданию доброжелательного сотрудничества — этим должны заниматься различные государства, отметил президент.
Китай ведет политику мирового уровня, готов к реакциям на любое развитие событий и знает, как вести себя в отношениях с Соединенными Штатами. Пекин, по мнению Путина, не нуждается в совете.
«Если они говорят, что они чего-то не понимают, они не хотят, чтобы вы знали, что они понимают», — объяснил глава государства.
Накануне Путин заявил, что Россия помогает КНР в создании системы предупреждения о ракетном нападении. В настоящее время такая система имеется только у России и США.
Открытие 16-го ежегодного заседания Валдайского клуба состоялось ранее 3 октября. Путин поприветствовал присутствующих и поблагодарил глав других государств за визит.
Одним из первых заявлений президента России стала оценка роли Азии в мире. Как отметил Путин, «Азия возвращает себе место в мировых делах, укрепляет позиции во всех сферах» и показывает, что принципы государственного суверенитета не противоречат открытости и глобализации.

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