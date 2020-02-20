Путин счел логичным поручить реализацию нацпроектов их разработчикам

Президент Российской Федерации Владимир Путин высказался о том, что реализация национальных проектов должна быть завершена чиновниками, которые входили в предыдущий состав кабинета министров российского правительства. Об этом в четверг, 20 февраля, сообщает ТАСС.

В интервью журналисту агентства Андрею Ванденко Путин пояснил, что бывшие члены администрации президента, которые перешли в состав нового правительства России, должны продолжить заниматься курированием национальных проектов теперь уже на «правительственном уровне». Было бы логично, чтобы выполнением указа главы государства занимались те люди, кто начинал работу в Кремле, подчеркнул российский лидер.

Путин отметил, что его решение по назначениям в правительстве было принято из «внутренней убежденности в людях с современной подготовкой и настроенностью на конечный результат».

В частности, речь идет о действующем заместителе председателя правительства Андрее Белоусове, который до своего назначения занимал должность помощника президента по экономическим вопросам.

15 января Дмитрий Медведев, занимавший пост премьера, доложил главе государства о решении кабмина в полном составе уйти в отставку. Его пост занял бывший руководитель ФНС Михаил Мишустин. 21 января президент России подписал указы о формировании нового кабинета министров.

12 февраля Мишустин поставил задачу разобраться с причинами, по которым выделенные в прошлом году на реализацию национальных проектов 148 млрд рублей не были использованы.

18 февраля председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас сообщил, что Государственный совет России возьмет на себя полномочия по контролю и реализации нацпроектов.

В мае 2018 года Путин подписал указ о развитии страны до 2024 года. Документом утверждается 13 нацпроектов России с общим бюджетом в 25,7 трлн рублей по трем направлениям: «Человеческий капитал», «Комфортная среда для жизни» и «Экономический рост». Они должны простимулировать развитие отечественной экономики и улучшить качество жизни граждан.

Спецпроект Андрея Ванденко «20 вопросов Владимиру Путину» был создан для подведения промежуточных итогов 20-летнего срока президента на своем посту. Эпизоды фильма будут выходить четыре раза в неделю с 20 февраля по 25 марта. 26 марта в честь юбилея прихода главы государства к власти будет показана полноценная версия фильма-интервью.