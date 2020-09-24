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Путин счел хамством отказ Запада поставлять композиты для МС-21

24 сентября 2020, 00:45  •  46 • Политика
Президент России Владимир Путин назвал хамством отказ западных стран поставлять в Россию композиты для российского самолета МС-21. Об этом он заявил 23 сентября в ходе встречи с работниками атомной отрасли в Кремле.
По его словам, это осуществлено из соображений нечестной конкуренции. Как напомнил президент, среднемагистральный самолет не имеет ничего общего с оборонным комплексом.
«Это просто хамство на мировом рынке с нарушением всех общепризнанных принципов и правил», — подчеркнул Путин.
В январе 2019 года сообщалось, что американские санкции в отношении АО «Аэрокомпозит» (входит в ОАК) и АО «ОНПП «Технология» имени Ромашина» («Ростех») помешали поставкам из США и Японии материалов для композитного «черного крыла» самолета МС-21. По состоянию на тот момент, оставшихся запасов материалов хватало только на шесть самолетов.
Тогда в «Ростехе» назвали проблему «надуманной» и заявили, что у России есть поставщики из других стран, а также имеются собственные разработки.
Среднемагистральный самолет МС-21 обладает вместимостью 169 пассажиров. В мае 2018 года второй летный образец успешно совершил первое летное испытание с аэродрома Иркутского авиазавода.

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