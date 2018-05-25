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Путин: сбившая малайзийский Boeing ракета не принадлежала России

25 мая 2018, 19:24  •  117 • Украина
Российский президент Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума заявил, что ракета, которая в 2014 году сбила малайзийский Boeing, не принадлежала России.
 
kremlin.ru
 

«Нет, конечно. Повторяю, там несколько версий, в том числе и версия, что это ракета украинской армии, и самолёт, и так далее. Но повторяю, нет ничего, что внушало бы нам доверие в качестве окончательных выводов, и не будет такого без нашего полноценного участия в расследовании», — сказал Путин, отвечая на вопрос, принадлежала ли ракета, которая сбила малайзийский Boeing, России.

24 мая Путин прокомментировал заявление голландского прокурора Фреда Вестербеке о том, что Совместная следственная группа (ССГ) значительно продвинулась в расследовании крушения самолёта Boeing MH17 на Украине. 

Он отметил, что для того, чтобы Россия приняла результаты, которые излагает комиссия, российская сторона должна участвовать в расследовании.

Ранее в российском МИД заявили, что обвинения в причастности России к крушению малайзийского Boeing на Украине, озвученные международной ССГ, являются голословными.

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