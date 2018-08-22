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Путин с яхты показал президенту Финляндии черноморских дельфинов
22 августа 2018, 22:24 • 47 • Политика
Переговоры президента России Владимира Путина и президента Финляндии Саули Ниинистё продолжились на яхте «Чайка».
Переговоры, которые сегодня проходили в Сочи между Владимиром Путиным и его финским коллегой Саули Ниинистё, продолжились в неформальной обстановке на президентской яхте «Чайка». С верхней палубы судна два президента любовались видом вечернего Сочи.
Переговоры в сочинской резиденции Владимира Путина «Бочаров ручей» продлились около полутора часов. После этого президент предложил финскому коллеге совершить морскую прогулку по Черному морю. Оба президента расположились на верхней палубе и общались по-английски без переводчиков.
Яхта «Чайка» прошла до марины в Имеретинской низменности. Сообщается, что все время за яхтой следовала стайка черноморских дельфинов. Отметим, что вид Сочи, который изменился перед Олимпиадой 2014 года, вызывает у президента особую гордость. И он регулярно демонстрирует его своим западным коллегам.
О переговорах на яхте сообщает «РИА Новости».
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