Путин с яхты показал президенту Финляндии черноморских дельфинов

Переговоры, которые сегодня проходили в Сочи между Владимиром Путиным и его финским коллегой Саули Ниинистё, продолжились в неформальной обстановке на президентской яхте «Чайка». С верхней палубы судна два президента любовались видом вечернего Сочи.

Переговоры в сочинской резиденции Владимира Путина «Бочаров ручей» продлились около полутора часов. После этого президент предложил финскому коллеге совершить морскую прогулку по Черному морю. Оба президента расположились на верхней палубе и общались по-английски без переводчиков.

Яхта «Чайка» прошла до марины в Имеретинской низменности. Сообщается, что все время за яхтой следовала стайка черноморских дельфинов. Отметим, что вид Сочи, который изменился перед Олимпиадой 2014 года, вызывает у президента особую гордость. И он регулярно демонстрирует его своим западным коллегам.

О переговорах на яхте сообщает «РИА Новости».