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Путин с улыбкой, но жёстко пресёк вопрос по Украине
28 ноября 2019, 14:09 • 158 • Политика
Президент России Владимир Путин во время общения с петербуржцами корректно, но твёрдо пресёк вопрос одного из граждан об Украине. "Надо и о себе подумать", - с улыбкой заметил он.
Российский лидер Владимир Путин с улыбкой, но жёстко пресек вопрос петербуржца об Украине.
В ходе общения президента с народом после церемонии открытия памятника писателю Даниилу Гранину некий мужчина изложил свои мысли о политике, а затем обратился к Путину с рядом вопросов, один из которых относился к ситуации на Украине.
Российский лидер выслушал его, но после прозвучавшего вопроса об Украине корректно, но твёрдо ответил.
"Что ж вы всё об Украине, надо и о себе подумать", - указал он.
Видеозапись этого момента разместил у себя в Twitter журналист кремлёвского пула Дмитрий Смирнов.
Напомним, что в октябре президент России подчёркивал, что отечественные СМИ не должны выставлять Украину в невыгодном свете.
Отвечая на вопрос о программах с антиукраинской риторикой на российском телевидении, он указал, что "речь может идти о политике действующих властей, но никак не о стране, не о народе", отмечает РИА "Новости".
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