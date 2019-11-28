Путин с улыбкой, но жёстко пресёк вопрос по Украине

Российский лидер Владимир Путин с улыбкой, но жёстко пресек вопрос петербуржца об Украине.

В ходе общения президента с народом после церемонии открытия памятника писателю Даниилу Гранину некий мужчина изложил свои мысли о политике, а затем обратился к Путину с рядом вопросов, один из которых относился к ситуации на Украине.

Российский лидер выслушал его, но после прозвучавшего вопроса об Украине корректно, но твёрдо ответил.

"Что ж вы всё об Украине, надо и о себе подумать", - указал он.

Видеозапись этого момента разместил у себя в Twitter журналист кремлёвского пула Дмитрий Смирнов.

Напомним, что в октябре президент России подчёркивал, что отечественные СМИ не должны выставлять Украину в невыгодном свете.

Отвечая на вопрос о программах с антиукраинской риторикой на российском телевидении, он указал, что "речь может идти о политике действующих властей, но никак не о стране, не о народе", отмечает РИА "Новости".