Путин рыкнул. Хазин расшифровал: "На основании заявления министра открываем уголовное дело…"

Экономический обозреватель Царьграда Юрий Пронько, комментируя в программе "Царьград. Главное" недавнее требование президента РФ по поводу цен на базовые продукты, заметил, что "Путин рыкнул".

Этот "рык" был адресован министру экономического развития Максиму Решетникову. Напомним, глава государства отчитал его за "эксперименты" со стоимостью на товары первой необходимости и распорядился, чтобы ситуация была урегулирована в ближайшую неделю.

Ситуацию прокомментировал экономист Михаил Хазин. По его мнению, несмотря на разнос со стороны Путина, в Минэкономразвития даже при желании вряд ли что-то смогут сделать.

Ситуацию там он оценил как безнадёжную, заметив, что Решетников, несмотря на занимаемую должность, многого не понимает в экономике и сельском хозяйстве.