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Путин рыкнул. Хазин расшифровал: "На основании заявления министра открываем уголовное дело…"

15 декабря 2020, 18:30  •  143 • Политика
Владимир Путин рыкнул на Максима Решетникова. Михаил Хазин расшифровал. По мнению экономиста, для того, чтобы чиновники работали лучше, необходимо ужесточить их ответственность за собственные слова и результаты. Эксперт предложил свою систему: "На основании заявления министра открываем уголовное дело…".
Экономический обозреватель Царьграда Юрий Пронько, комментируя в программе "Царьград. Главное" недавнее требование президента РФ по поводу цен на базовые продукты, заметил, что "Путин рыкнул".
Этот "рык" был адресован министру экономического развития Максиму Решетникову. Напомним, глава государства отчитал его за "эксперименты" со стоимостью на товары первой необходимости и распорядился, чтобы ситуация была урегулирована в ближайшую неделю.
Ситуацию прокомментировал экономист Михаил Хазин. По его мнению, несмотря на разнос со стороны Путина, в Минэкономразвития даже при желании вряд ли что-то смогут сделать.
Ситуацию там он оценил как безнадёжную, заметив, что Решетников, несмотря на занимаемую должность, многого не понимает в экономике и сельском хозяйстве.
Ситуация очень простая: если бы у чиновников была хотя бы минимальная ответственность за то, что они говорят, и за результат, то проблем бы не было. Всё элементарно - вот есть две бумажки: самого министра и специалистов по мониторингу, но циферки в них разные. Какая же из них верна? Спрашиваем у министра - он говорит, мол, конечно, моя. Тогда сразу - на основании заявления министра открываем уголовное дело в отношении специалистов мониторинга. Но если выяснится, что всё наоборот, то министр где-то на два года пойдёт за клевету, - подчеркнул экономист.
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