Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
В МИД России назвали провокационными попытки проинспектировать Крым в рамках про...
В России будут сажать за санкции (Романов Роман)
Светлое экономическое будущее Болгарии
«Используя силы терроризма»: Шойгу заявил о намерении США и их союзников закрепи...
Главная / Политика

Путин: ряд стран играют на руку террористам, используя силу в обход Совбеза ООН

25 апреля 2018, 09:39  •  77 • Политика

СОЧИ, 25 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин заявил, что применение военной силы некоторыми странами в обход Совета Безопасности ООН фактически играет на руку террористам и экстремистам. "Некоторые члены мирового сообщества все чаще пытаются игнорировать общепризнанные нормы и принципы международного права, прибегают к применению военной силы в обход Совета Безопасности ООН, отказываются от переговоров как ключевого инструмента разрешения международных споров", - отметил он в приветствии участникам международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности. Обращение главы государства на церемонии открытия форума зачитал секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

"Это, в свою очередь, порождает политическую и социальную нестабильность, играет на руку силам терроризма, экстремизма, транснациональной преступности, ведет к эскалации локальных конфликтов и кризисов", - добавил Путин.

По его словам, в связи с этим проблемы обеспечения глобальной и региональной безопасности приобретают особую остроту.

"Россия готова к самому тесному взаимодействию с зарубежными партнерами на этом направлении как в многосторонних форматах, так и на двусторонней основе", - подчеркнул глава государства. Он добавил, что открывшийся в Сочи форум даст хорошую возможность обсудить пути противодействия различным угрозам и вызовам международной безопасности, обменяться наработанным опытом и расширить профессиональные контакты.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

77
Источник
Похожие новости
24 апреля 2018, 17:24
Главу Республики Дагестан изберут 9 сентября 2018 года
25 апреля 2018, 03:09
Москва ознакомила США с их "послужным списком" нарушений в сфере контроля над вооружениями
22 апреля 2018, 23:09
Захарова: дело Татунашвили не повредило нормализации отношений между РФ и Грузией

25 апреля 2018, 09:39
Путин: ряд стран играют на руку террористам, используя силу в обход Совбеза ООН
23 апреля 2018, 15:24
Лавров заявил, что вопрос о поставках С-300 в Сирию еще не решен
23 апреля 2018, 18:39
Матвиенко: дело Скрипалей, ракетные удары по Сирии и санкции против РФ - звенья одной цепи
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
21 апреля 2018, 09:39
«Пусть Грузия и Украина воюют с Россией»: Американских парней на убой не пошлют
23 апреля 2018, 07:39
Рейс «Вашингтон – Киев» садится в Ереване?
21 апреля 2018, 23:09
На чём делают бизнес супруги Тереза и Филип Мэй
21 апреля 2018, 10:09
Натовский сценарий массированного авиационного удара: точка невозврата
21 апреля 2018, 03:24
«Договориться не удалось»: что будет с Киевом без российского газа
24 апреля 2018, 09:39
Огненный пояс вокруг России: скоро жаром полыхнёт!
19 апреля 2018, 06:09
Ракеты сбиты, но цели уничтожены. Правильный взгляд на вещи
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.