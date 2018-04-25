Путин: ряд стран играют на руку террористам, используя силу в обход Совбеза ООН

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СОЧИ, 25 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин заявил, что применение военной силы некоторыми странами в обход Совета Безопасности ООН фактически играет на руку террористам и экстремистам. "Некоторые члены мирового сообщества все чаще пытаются игнорировать общепризнанные нормы и принципы международного права, прибегают к применению военной силы в обход Совета Безопасности ООН, отказываются от переговоров как ключевого инструмента разрешения международных споров", - отметил он в приветствии участникам международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности. Обращение главы государства на церемонии открытия форума зачитал секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

"Это, в свою очередь, порождает политическую и социальную нестабильность, играет на руку силам терроризма, экстремизма, транснациональной преступности, ведет к эскалации локальных конфликтов и кризисов", - добавил Путин.

По его словам, в связи с этим проблемы обеспечения глобальной и региональной безопасности приобретают особую остроту.

"Россия готова к самому тесному взаимодействию с зарубежными партнерами на этом направлении как в многосторонних форматах, так и на двусторонней основе", - подчеркнул глава государства. Он добавил, что открывшийся в Сочи форум даст хорошую возможность обсудить пути противодействия различным угрозам и вызовам международной безопасности, обменяться наработанным опытом и расширить профессиональные контакты.