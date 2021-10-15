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Путин русской пословицей остудил "горячие головы" коллег

15 октября 2021, 13:15  •  215 • Политика
Президент России Владимир Путин на саммите СНГ сделал заявление о карабахском урегулировании. "Когда между странами СНГ вспыхивают острые конфликты - это совсем плохо", - отметил президент.
По словам президента, всё происходящее ещё раз подтверждает "наши мудрости российские".
"Плохой даже мир лучше, чем хорошая война, что всякая ссора красна миром и так далее", - отметил Владимир Путин.
Соответствующее видео RT опубликовано в телеграм-канале "Пул №3".

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