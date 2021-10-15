Путин русской пословицей остудил "горячие головы" коллег

Президент России Владимир Путин на саммите СНГ сделал заявление о карабахском урегулировании. "Когда между странами СНГ вспыхивают острые конфликты - это совсем плохо", - отметил президент.

По словам президента, всё происходящее ещё раз подтверждает "наши мудрости российские".

"Плохой даже мир лучше, чем хорошая война, что всякая ссора красна миром и так далее", - отметил Владимир Путин.

Соответствующее видео RT опубликовано в телеграм-канале "Пул №3".